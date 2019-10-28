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韓批「強調主權很無聊」他諷：選總統還是笑話冠軍？

國民黨總統參選人韓國瑜（圖中）27日晚間在台北出席「青年政策論壇」，與年輕民眾近距離對話。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜（圖中）27日晚間在台北出席「青年政策論壇」，與年輕民眾近距離對話。（資料照）

2019-10-28 16:58:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（27日）出席青年政策論壇，與百位青年座談，與會青年二度詢問當選後是否會與中國簽署和平協議？韓皆未明確回應，反批「強調主權太無聊」，他今（28）也再度針對「顧主權」向政府開砲。對此，時代力量主席徐永明嘲諷，韓國瑜是參選總統還是「電視笑話冠軍」？盼他別再秀下限了。

會談中有兩位青年詢問韓國瑜，當總統後是否與中國簽「和平協議」，但韓兩度迴避，並未正面回應問題，僅強調他的兩岸政策，會遵守中華民國憲政體制，捍衛中華民國主權。他反批，難道他要背上刻「我愛主權」，還是臉上也要刻？「無聊嘛，太無聊！」

對此，徐永明在臉書表示，主權議題相較於「韓總笑話全集」當中的高山建升旗台、故宮一次展、大學生免費遊學等荒誕笑話相比，確實顯得無聊。但總統身為國家領導人，本就應該強調主權、捍衛國家利益，尤其在中國的壓迫下更須嚴肅面對。「韓國瑜到底有沒有搞清楚是報名參加總統大選還是電視笑話冠軍？」

徐永明說，韓國瑜昨天終於走出韓粉同溫層，開始和青年朋友們對話。不過當被問到當上總統後「是否簽和平協議」，如此明確的是非題，韓國瑜卻廢話連篇打模糊仗。「韓市長既然都請假專心選總統，那至少該認真做點功課，別再信口開河講些天馬行空的事了。」

韓國瑜今天在雲林繼續砲轟民進黨，稱不要老是拿「顧主權」當施政不力的擋箭牌，要拿出施政成績單，說明到底為老百姓做了什麼事？

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