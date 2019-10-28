中國遊客撕毀連儂牆 須捐款3萬、接受法治教育

中國湖北省籍胡姓遊客、動手撕毀中市美村路地下道連儂牆。（記者楊政郡翻攝自「全面罷免協會」）

2019-10-28 14:31:16

〔記者楊政郡／台中報導〕又一起中國遊客撕毀連儂牆事件！胡姓中國商務旅客27日在台中市台灣大道美村路地下道（SOGO百貨旁）的反送中連儂牆，他供稱個人不認同上面文字，動手撕毀反送中、挺香港海報與字條，台中地檢署依毀損罪諭知緩起訴，附帶捐款3萬元，並應接受法治教育1場次，檢察官黃嘉生要求他在偵查期間，每天要來地檢署報到，直到繳款及接受法治教育完成，他再解除限制出境。

據悉，在台發起連儂牆的「全面罷免協會」陳致豪在臉書上指出，這是見義勇為的民眾檢舉並報案，陳致豪說破壞文宣事小，但傷害台灣民主事大。且他們的連儂牆「撕一貼百」，他們會繼續關心香港反送中抗爭，台中市民都是接力去貼滿海報，中國遊客這種作為是傷害台灣的言論自由，堅持提出毀損告訴。

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台中地檢署檢察官黃嘉生指出，來自中國湖北省的胡男，供稱他是來台商務旅遊，27日接近中午時分，自己看不慣地下道連儂牆上標語，動手撕掉牆上海報，經告知這在台灣是違法的行為，破懷他人私有財產行為，他也表示悔悟，當場諭知給予緩起訴。

而黃嘉生趁機給予他法治教育機會，向他說明緩起訴制度，而經過胡某的認罪及同意，諭知胡男緩起訴處分，期間1年，附帶向公益機關捐款3萬元，並接受法治教育1場次，1年內如果再犯有期徒刑之罪，會被撤銷緩起訴，改為正式起訴。

另外胡男在台居無定所，目前緩起訴還未確定，屬偵查期間，必須每天到地檢署報到，直到胡男完成捐款及完成法治教育，就會撤銷限制出境限令。

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