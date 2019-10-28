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爭取120戰車砲技轉 原來軍方想做這件事...

M60A3戰車發射煙幕彈。（資料照）

M60A3戰車發射煙幕彈。（資料照）

2019-10-28 13:30:53

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍今日在立法院外交及國防委員會透露，我國將透過採購M1A2T戰車的機會，向美方爭取120公厘戰車砲、戰車彈的機會，至於未來用途，據透露，假如美方首肯並在我國建立能量，我國現役的M60A3戰車的戰車砲，就有機會提升口徑與火力，強化我國戰甲車戰力。

我國現有450輛M60A3戰車，在1990年代取得，但由於此款戰車為1970年代問世，其設計仍屬上個世代產物，且其採用105公厘戰車砲，火力有待提升。為此，縱使軍方已向美方爭取採購M1A2戰車機會，軍方仍有意就M60A3戰車性能提升。

由於國軍官員今日在立法院外交及國防委員會透露，我國將透過M1A2戰車採購案，向美方爭取12項工業合作，且其中二項為120公厘戰車砲、120公厘戰車彈的技術移轉。官員透露，如我國獲得此項技術，可望用於我國既有戰車的性能提升，強化M60A3戰車的火力並兼顧精準度。

至於雲豹甲車戰砲車，軍方仍考量裝設105公厘戰車砲，官員解釋，由於120公厘戰車砲後座力大，現只有義大利的半人馬裝甲車正嘗試研發，因此雲豹甲車仍會使用105公厘砲，和戰車進行高低搭配。

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