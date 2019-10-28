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首頁　>　政治

採購M1A2戰車 國軍和美談12項工業合作

陸軍參謀長楊海明（左）、軍備局長房茂宏（右）。（記者涂鉅旻攝）

陸軍參謀長楊海明（左）、軍備局長房茂宏（右）。（記者涂鉅旻攝）

2019-10-28 12:45:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍確定向美國採購M1A2T戰車，由於我國向美國採購66架F-16V block70戰機時，和美方17項工業合作，因此，立法院外交及國防委員會今日審查國防部明年度預算時，朝野立委關心新戰車工合情形，國防部長嚴德發表示，已談12項工合；軍備局長房茂宏表示，有10項工合涉及五級翻修能量，另二項技轉研發則牽涉120公厘戰車砲與戰車彈。

立法院外交及國防委員會今日審查國防部明年度預算，在朝野立委追問下，軍方透露下個月就可拿到發價書。國民黨立委江啟臣進一步詢問，現在還沒拿到發價書，軍方也沒談到工合項目，工合務必在發價書拿到前談妥，否則發價書來了、確定了，也沒得談了。

嚴德發和陸軍參謀長楊海明表示，相關承諾書刊載，此案有12項工合案。江啟臣追問12項內容，房茂宏表示，技轉研發部分有120公厘戰車砲、戰車彈二項，希望美商洛克希德馬丁能夠釋出，採技術移轉、合作生產方式來做；另外有10項涉及廠級維修，從射控、底盤、砲塔，盼可以做到五級翻修能量。

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