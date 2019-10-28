立院國民黨團：蘇貞昌猶如鬥雞 應辭閣揆當小英總幹事

立法院國民黨團今反批行政院長蘇貞昌發言荒腔走板，進入「鬥雞」型態，表現猶如總統蔡英文的競選總幹事，已不適任閣揆的位置，應辭職下台。（記者方賓照攝）

2019-10-28 11:38:08

〔記者林良昇／台北報導〕陳同佳案藍綠互槓，行政院長蘇貞昌日前嗆前總統馬英九「魔鬼現形」，遭馬英九要求辭職，立法院國民黨團今反批行政院長蘇貞昌發言荒腔走板，進入「鬥雞」型態，表現猶如總統蔡英文的競選總幹事，已不適任閣揆的位置，應辭職下台。

立法院國民黨團今早舉行記者會，對於陳同佳案，蘇貞昌近期批評馬英九如同「魔鬼現形」，國民黨團總召曾銘宗批評近期蘇揆發言，荒腔走板，極度不恰當，司法案件要不要接受嫌犯來台受審是司法管轄權的行使，在野黨無能力操作，蔡政府政治凌駕司法，政治操作露出馬腳，構陷在野黨，設計馬英九，推給理律法律事務所，創作劇情有如天荒夜譚。

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曾銘宗也質疑，蔡政府選擇政治操作處理，對其中穿針引線的香港牧師管浩鳴行程瞭若指掌，但對管找上國策顧問黃承國卻不提，陸委會主委陳明通、內政部長徐國勇在立法院備詢時居然還大小聲，簡直囂張跋扈。

國民黨立委賴士葆表示，陳同佳案民進黨政府一開始就進行政治操作，蘇貞昌從行政院長，變成「鬥雞」型的蔡辦競選總幹事，當到抓狂、起乩了，一方面「大灑幣」，含軍購條例、高鐵南延等案，淨增加債務3500億元，是道地的政策買票，已不適任閣揆的位置，應辭職下台。

國民黨團首席副書記長陳宜民指出，蘇貞昌有提及馬英九的律師密友幾個月前到香港為「反送中」解套，遭影射的律師陳長文寫公開信強調過去一年沒有去過香港，蘇應該要明確說誰是這位馬英九律師密友，不該信口開河，隨便亂扯。

國民黨立委許毓仁認為，陳同佳案的魔鬼只有蘇貞昌、陳明通、徐國勇，國安體系對於管浩鳴行程有掌握，也有召開國安會議，整整兩週，蔡政府把人民蒙在鼓裡，充滿「養、套、殺」的政治算計，應公開國安會議的紀錄，向全民交代。

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