葉匡時拜碼頭 副議長要求實質補助高捷工程受影響商家

高市議會副議長陸淑美（中）今天上午向前來拜會的代理高雄市長葉匡時（右）陳情，希望市府對高捷工程受影響商家提出實質的補助政策。（記者蘇福男攝）

2019-10-28 11:08:24

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄捷運岡山、路竹延伸線岡山車站正在大興土木，圍籬沿線商家生意大受影響，高市議會副議長陸淑美今天上午向前來拜會的代理高雄市長葉匡時陳情，希望市府對受影響商家提出實質的補助政策。

高雄市長韓國瑜請長假拚總統大選，暫由副市長葉匡時代理市長職務，今天上午9點葉匡時特地前往岡山區拜會副議長陸淑美，陸和特助女兒、國民黨高市立委參選人黃韻涵出面接待。

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陸淑美向葉匡時抱怨說，捷運岡山車站正在大興土木，圍籬沿線商家生意大受影響，市府雖然可對受影響業者提出地價稅減稅彌補措施，但大部分商家都不是地主，享受不到市府的減稅美意，希望市府另提實質的補助政策。

陸並反映，省道台61線快速道路目前僅興建到台南七股，希望市府能爭取延伸到茄萣、永安等海線漁村，方便農漁產品運輸、發展觀光，對於茄萣濕地1-4號道路興建與黑面琵鷺生態保育的爭議，陸淑美建議市府發展深度觀光旅遊，並考慮將愛情產業鏈移往情人碼頭發展。

高雄捷運岡山、路竹延伸線岡山車站正在大興土木，圍籬沿線商家生意大受影響。（記者蘇福男攝）

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