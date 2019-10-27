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賴清德輔選首站到彰化 晚餐就吃肉圓老店是因為...
2019-10-27 23:58:00
〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是有情有義！前行政院長賴清德輔選首站前進彰化市，晚餐就選陳稜路上的肉圓老店，一踏進店家，業者驚訝不已，因為事先完全不知情；原來賴清德上回在參加黨內初選衝選票，就是到肉圓老店歇腳，因此，再次造訪彰化市，指定到老店用吃肉圓！
今天陪同賴清德一起吃彰化肉圓晚餐的有：前彰化縣文化局長陳文彬、縣議員賴清美與李成濟，以及埔心鄉長張乘瑜等人，由賴清德招待大家吃彰化肉圓。
陳文彬說，賴清德上回是6月來肉圓老店，當天下大雨，所有陪同人車都是淋得一身濕，賴清德也是穿著雨衣，幫老店簽名；因為當天店內人擠人，業者連跟賴清德合照的機會都沒有。
因此，肉圓老店業者，今天晚上看到賴清德踏進店裡，驚訝萬分，也隨即拿出上回賴清德的簽名，要跟賴清德拍照合照，業者笑著說，院長要來吃肉圓，也沒有先說一聲？不過，今天終於如願，可以跟院長拍到合照。
陳文彬說，今天賴清德到肉圓老店用餐，純粹就是跟彰化的友人吃肉圓，輕鬆聊聊天，也同時跟店家道謝，謝謝上回的熱情接待，業者也邀請賴清德，下回來到彰化要來吃肉圓，記得先通知一聲。