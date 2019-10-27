為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓粉們注意！ 韓國瑜桃園助選行程確定

韓國瑜預定31日及11月1日到桃園，造勢行程已經出爐。（記者許麗娟攝）

韓國瑜預定31日及11月1日到桃園，造勢行程已經出爐。（記者許麗娟攝）

2019-10-27 22:46:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜確定將於31日至11月1日一連2天，展開桃園傾聽之旅，目前曝光最新行程確定會替立委參選人魯明哲、陳學聖、萬美玲及陳根德等人站台。

國民黨桃園市黨部表示，目前韓國瑜來桃園的行程，確定會在31日下午3點半至下午4點半在中壢華勛公園，舉辦「一支穿雲箭 國瑜華勛來相見」，替陳學聖、魯明哲站台；11月1日下午6點至晚上8點，則是在桃園區幸福路的同安派出所、經國轉運站旁，舉辦「幸福相會 桃園起飛」替萬美玲站台。

國民黨桃園市黨部說，11月1日晚間6點半，陳根德將在蘆竹五福宮舉辦「韓國瑜、陳根德聯合後援會成立大會」，當天晚上韓國瑜將連續跑2個地方，邀請民眾一起到場支持，其餘行程仍待進一步確定。

國民黨總統參選人韓國瑜將於31日、11月1日道桃園展開傾聽之旅，並替立委參選人站台。（國民黨桃園市黨部提供）

國民黨總統參選人韓國瑜將於31日、11月1日道桃園展開傾聽之旅，並替立委參選人站台。（國民黨桃園市黨部提供）

國民黨總統參選人韓國瑜將於31日、11月1日道桃園展開傾聽之旅，並替立委參選人站台。（國民黨桃園市黨部提供）

國民黨總統參選人韓國瑜將於31日、11月1日道桃園展開傾聽之旅，並替立委參選人站台。（國民黨桃園市黨部提供）

國民黨總統參選人韓國瑜將於31日、11月1日道桃園展開傾聽之旅，並替立委參選人站台。（國民黨桃園市黨部提供）

國民黨總統參選人韓國瑜將於31日、11月1日道桃園展開傾聽之旅，並替立委參選人站台。（國民黨桃園市黨部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
青年問是否簽和平協議？ 韓國瑜二度迴避

青年問是否簽和平協議？ 韓國瑜二度迴避
夜會年輕人 韓國瑜：可以不投票給我

夜會年輕人 韓國瑜：可以不投票給我
自住客瘋什麼？高CP物超所值最青睞

自住客瘋什麼？高CP物超所值最青睞
「當市長都敷衍怎做總統？」正妹霸氣提問打臉韓國瑜

「當市長都敷衍怎做總統？」正妹霸氣提問打臉韓國瑜
總機上身！年輕人認真問 韓國瑜：張善政來答有幫助

總機上身！年輕人認真問 韓國瑜：張善政來答有幫助
天才少女韓德森 連4年至少2勝

天才少女韓德森 連4年至少2勝
才當市長就出來選總統？韓國瑜：我在藍軍裡一枝獨秀

才當市長就出來選總統？韓國瑜：我在藍軍裡一枝獨秀

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播