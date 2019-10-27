韓粉們注意！ 韓國瑜桃園助選行程確定

韓國瑜預定31日及11月1日到桃園，造勢行程已經出爐。（記者許麗娟攝）

2019-10-27 22:46:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜確定將於31日至11月1日一連2天，展開桃園傾聽之旅，目前曝光最新行程確定會替立委參選人魯明哲、陳學聖、萬美玲及陳根德等人站台。

國民黨桃園市黨部表示，目前韓國瑜來桃園的行程，確定會在31日下午3點半至下午4點半在中壢華勛公園，舉辦「一支穿雲箭 國瑜華勛來相見」，替陳學聖、魯明哲站台；11月1日下午6點至晚上8點，則是在桃園區幸福路的同安派出所、經國轉運站旁，舉辦「幸福相會 桃園起飛」替萬美玲站台。

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國民黨桃園市黨部說，11月1日晚間6點半，陳根德將在蘆竹五福宮舉辦「韓國瑜、陳根德聯合後援會成立大會」，當天晚上韓國瑜將連續跑2個地方，邀請民眾一起到場支持，其餘行程仍待進一步確定。

國民黨總統參選人韓國瑜將於31日、11月1日道桃園展開傾聽之旅，並替立委參選人站台。（國民黨桃園市黨部提供）

國民黨總統參選人韓國瑜將於31日、11月1日道桃園展開傾聽之旅，並替立委參選人站台。（國民黨桃園市黨部提供）

國民黨總統參選人韓國瑜將於31日、11月1日道桃園展開傾聽之旅，並替立委參選人站台。（國民黨桃園市黨部提供）

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