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粉專質疑：韓粉青年團是否開「高雄市政府」公務車助選？

發文質疑，韓粉青年團日前「環島送愛心」所駛的車輛，疑似為「高雄市政府社會局」的公務車。（圖擷取自臉書＿高雄好過日）

發文質疑，韓粉青年團日前「環島送愛心」所駛的車輛，疑似為「高雄市政府社會局」的公務車。（圖擷取自臉書＿高雄好過日）

2019-10-27 23:59:25

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「高雄好過日」今（27日）發文指出，韓粉青年團日前「環島送愛心」所駛的車輛，疑似為「高雄市政府社會局」的公務車，並質疑，該團體是否動用公有資源為高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜助選。

根據該則貼文，有媒體22日播出的「韓粉組青年團環島送愛心」新聞中，提到韓粉青年團，一行4人15日（週二）從台中出發，利用2個上班日時間，從第一站高雄、台東、花蓮、到台中環島一圈，沿途停靠縣市發放60個便當，自稱是做愛心。

而成員之中的「韓家青年志工團團長」黃愉傑，也在受訪時，不諱言自己的堅定挺韓立場，並表示在環島全程，都穿著印有候選人名稱制服，象徵是「韓市長的青年團體」。

然而，新聞播出畫面中，當旁白說著「一行4人開著車、從台中出發」的同時，畫面中出現的車身上，竟清楚印著斗大的「高雄市政府社會局」字樣。

對此「高雄好過日」質疑，4人是否在上班時間，將高雄市政府所屬的公務車開去環島、並為特定政黨候選人助選？

「高雄好過日」更指出，假如4人中有任何一位具公務員身分，恐涉嫌違反《公務人員行政中立法》和《貪污治罪條例》。而「車輛管理單位社會局」，若是同意4人使用該車輛進行競選活動，也同樣是觸法的行為。但如果是此4人「竊用」社會局車輛，或是在自有車輛上「盜印」社會局字樣，則須受警方與司法單位追查，而社會局也應盡快澄清，避免受不白之冤。

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