為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

陳柏惟霧峰辦座談 力爭捷運、發展觀光

陳柏惟（前排右三）今天下午在市議員李天生（右二）陪同下，在霧峰舉辦座談會，力推捷運到霧峰並發展觀光。（記者陳建志翻攝）

陳柏惟（前排右三）今天下午在市議員李天生（右二）陪同下，在霧峰舉辦座談會，力推捷運到霧峰並發展觀光。（記者陳建志翻攝）

2019-10-27 20:43:25

〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進陳柏惟代表泛綠參選台中第2選區，今天下午到霧峰舉辦座談，吸引上百位鄉親到場，市議員李天生帶來台灣小吃和民眾分享，中台灣教授協會在黃正聰會長帶領下，也有多位教授現身支持，陳柏惟強調霧峰擁有得天獨厚的自然景觀，還有珍貴的文化歷史資產，若當選將全力推動捷運橘線到霧峰，讓霧峰人生活更便利，並發展霧峰的觀光。

陳柏惟表示，在市議員李天生介紹下，認識霧峰農會用自然農法生產的「黑翅鳶米」，昨晚將影片上傳臉書專頁後，獲得上百人轉傳分享，對於此獨特的農法感到讚賞，紛紛留言感謝讓他們認識霧峰，還有人說自己是「霧峰代言人」，強調霧峰除了黑翅鳶米，還有清酒衍伸的農產品，未來會努力讓霧峰農產和觀光發揚光大。

陳柏惟並說，霧峰長期在中台灣觀光規劃中被忽略，隨著民眾對古蹟的重視，霧峰才漸漸被大家關注，但不論拼觀光還是經濟，大眾運輸路網是重要的一環，但過去霧峰長期都仰賴公路運輸，在台中軌道運輸規劃中一直都是最邊緣，其中抵達霧峰的捷運橘線，希望市府能儘速送中央核定，因這對於霧峰發展非常重要。

陳柏惟說，捷運橘線進入霧峰後，預計在靠近舊市區會設兩站，這兩站如何搭配轉運設施，接駁到霧峰其他地方甚至南投，如何搭配觀光資訊中心與商業設施的開發，對於霧峰的觀光以及長遠的發展非常重要，並希望若聯合開發時，能配合社會住宅與公共托育設施，吸引更多青年返鄉。

陳柏惟說，若當選會持續向交通部爭取預算，也希望不只是蓋軌道，更要有配套的措施，實現「大眾運輸導向」開發的目標，不只讓霧峰在地人生活更便利，也要讓霧峰成為台灣觀光的首選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳柏惟為趙天麟站台輔選 談到韓國瑜激動流淚

陳柏惟為趙天麟站台輔選 談到韓國瑜激動流淚
韓國瑜遊學說 陳柏惟反諷通通送中國就好

韓國瑜遊學說 陳柏惟反諷通通送中國就好
蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來

蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來
小英一週到台中3次 人氣助搶立委席次

小英一週到台中3次 人氣助搶立委席次
2020年選舉 蔡總統：向全世界展現台灣人要主權及民主自由

2020年選舉 蔡總統：向全世界展現台灣人要主權及民主自由
世界NO.2 朴城炫挑戰台灣首冠

世界NO.2 朴城炫挑戰台灣首冠
陳柏惟對戰顏寬恒 看板搬出蔡英文、韓國瑜拚場

陳柏惟對戰顏寬恒 看板搬出蔡英文、韓國瑜拚場

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播