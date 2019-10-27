陳柏惟霧峰辦座談 力爭捷運、發展觀光

陳柏惟（前排右三）今天下午在市議員李天生（右二）陪同下，在霧峰舉辦座談會，力推捷運到霧峰並發展觀光。（記者陳建志翻攝）

2019-10-27 20:43:25

〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進陳柏惟代表泛綠參選台中第2選區，今天下午到霧峰舉辦座談，吸引上百位鄉親到場，市議員李天生帶來台灣小吃和民眾分享，中台灣教授協會在黃正聰會長帶領下，也有多位教授現身支持，陳柏惟強調霧峰擁有得天獨厚的自然景觀，還有珍貴的文化歷史資產，若當選將全力推動捷運橘線到霧峰，讓霧峰人生活更便利，並發展霧峰的觀光。

陳柏惟表示，在市議員李天生介紹下，認識霧峰農會用自然農法生產的「黑翅鳶米」，昨晚將影片上傳臉書專頁後，獲得上百人轉傳分享，對於此獨特的農法感到讚賞，紛紛留言感謝讓他們認識霧峰，還有人說自己是「霧峰代言人」，強調霧峰除了黑翅鳶米，還有清酒衍伸的農產品，未來會努力讓霧峰農產和觀光發揚光大。

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陳柏惟並說，霧峰長期在中台灣觀光規劃中被忽略，隨著民眾對古蹟的重視，霧峰才漸漸被大家關注，但不論拼觀光還是經濟，大眾運輸路網是重要的一環，但過去霧峰長期都仰賴公路運輸，在台中軌道運輸規劃中一直都是最邊緣，其中抵達霧峰的捷運橘線，希望市府能儘速送中央核定，因這對於霧峰發展非常重要。

陳柏惟說，捷運橘線進入霧峰後，預計在靠近舊市區會設兩站，這兩站如何搭配轉運設施，接駁到霧峰其他地方甚至南投，如何搭配觀光資訊中心與商業設施的開發，對於霧峰的觀光以及長遠的發展非常重要，並希望若聯合開發時，能配合社會住宅與公共托育設施，吸引更多青年返鄉。

陳柏惟說，若當選會持續向交通部爭取預算，也希望不只是蓋軌道，更要有配套的措施，實現「大眾運輸導向」開發的目標，不只讓霧峰在地人生活更便利，也要讓霧峰成為台灣觀光的首選。

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