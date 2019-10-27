韓陣營新移民政策9支箭︰陸配取得身分證年限 由6年降至4年

國民黨27日舉行總統候選人韓國瑜新移民政見發表會暨新移民全國後援總會成立大會，黨主席吳敦義出席活動，呼籲在場新移民支持國民黨。（記者羅沛德攝）

2019-10-27 16:35:55

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團今拋出9項新移民政策，提出該成立行政院轄下的新移民委員會，並推動陸配取得身分證年限與外配一致，並將未納保的懷孕新移民婦女納入全民健保。

國民黨主席吳敦義今出席總統參選人韓國瑜新移民政見發表會暨新移民全國後援總會成立大會，由國民黨立委林麗蟬、國政顧問團總召張善政、社福組組長馮燕發表韓國瑜新移民政策。

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吳敦義致詞表示，新移民到中華民國建造幸福家庭，大家融為一體，希望在天地之下，四海一家，不管膚色、語言、出生地，只要同心協力就能建構幸福美滿家庭，在社區互相照顧就是溫暖大家庭。

吳敦義也懇請在場新移民朋友，同心協力協助國民黨延續九合一大選的佳績，在明年總統暨立委選舉，將第一張總統票投給韓國瑜，第二張票投給國民黨提名徵召的立委參選人，第三張不分區選票投給國民黨。

韓國瑜國政顧問團接著提出9項新移民政策，包含：陸配取得身分證年限由6年降至4年、成立新移民委員會、建構國家級分級分類通譯制度、推動跨國企業與新移民子女產學合作、培養新移民職業考試知能、提供華語學習環境建立數位化學習平台、發揮移民多元文化優勢培育國際人才、未納保懷孕新移民納入全民健保、初入境新移民關懷服務。

張善政致詞時說，台灣幾年來很多新媳婦、新女婿，政府要百般疼惜，原住民不到57萬人有原民會，新移民有55萬多人，也應該要在行政院下設立照顧少數特殊族群的新移民委員會。

張善政指出，有人會質疑政府機關架構有限制，沒有空間成立新部會，但政府架構應該與時俱進，應要對政府架構做修改，不要被傳統數字框著，不要活在過去，應活在當下著眼未來。

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