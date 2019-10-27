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洪恒珠表明蘇震清參選才退選 鍾佳濱回應了

立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠上午成立競選總部，宣佈退出民進黨並投入立委選舉。對此，首當其衝的現任立委鍾佳濱僅簡短回應，很多人都覺得自家人好說話，希望民進黨的支持者，也自然地會看出誰是民進黨的自家人。（資料照）

立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠上午成立競選總部，宣佈退出民進黨並投入立委選舉。對此，首當其衝的現任立委鍾佳濱僅簡短回應，很多人都覺得自家人好說話，希望民進黨的支持者，也自然地會看出誰是民進黨的自家人。（資料照）

2019-10-27 15:56:47

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠上午成立競選總部，宣佈退出民進黨並投入立委選舉，洪強調，除了姪子、現任立委蘇震清參選，在票源重疊下她才會退選，否則會參選到底。對此，首當其衝的現任立委鍾佳濱僅簡短回應，很多人都覺得自家人好說話，希望民進黨的支持者，也自然地會看出誰是民進黨的自家人。

至於蘇震清則發布聲明指出，他是晚輩，對於長輩的事情真的不好置喙，但家族對洪的參選都表示反對之意，接下來仍會持續溝通，盼有圓滿結果。

針對洪指蘇參選是她退選的唯一原因，蘇說，他不回答假設性問題，目前一心輔選蔡英文總統，也相信黨有一定的機制，能智慧的處理所有黨內的事。

蘇震清指出，屏東縣是蔡英文的故鄉，好還要更好，但選舉不能大意，他在各鄉鎮召開座談會，向鄉親說明蔡英文的政績，大力推薦屏東人的女兒蔡英文，希望在總統的故鄉能開出最漂亮的成績單。

洪恒珠立委競選總部上午在屏東市瑞光路成立，前屏東市長容滋浩等300多位民間社團及友人前往參加，但丈夫蘇嘉全並未到場，洪表示，蘇嘉全未到是因為到印尼成立小英之友會，所以無法出席，她也否認參選是家庭因素，不是家務事，強調蘇嘉全是受到很多民進黨的壓力。

對於會否參選到底？洪恒珠語帶保留，指還很難說，因為她和蘇震清的票源重疊，蘇震清如果參選，她就會退選，否則將會參選到底。

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