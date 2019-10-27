洪恒珠稱蘇震清參選她就退 蘇：不回答假設性問題

針對立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠稱，只有蘇震清參選她才會退選，蘇震清表示，自己目前只有一心輔選蔡總統，不回答假設性問題。（蘇震清辦公室提供）

2019-10-27 15:36:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠今上午在屏東市舉行競選總部成立大會，宣布退出民進黨、以無黨籍參選屏東第一選區立委，洪恒珠並說，只有蘇震清參選同區立委她才會退出。對此蘇震清今透過辦公室表示，他不回答假設性問題，他目前一心輔選蔡英文總統，盼能在總統的故鄉開出最漂亮的成績單。辦公室並附上數張蘇震清在屏東舉辦座談會的照片，說明「蘇震清積極輔選蔡英文總統」。

立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠今上午成立競選總部，她並宣布退出民進黨、以無黨籍參選立委，洪恒珠說，她參選立委唯一的變數是立委蘇震清要選同選區立委，她就會退出。對於妻子宣布脫黨參選，蘇嘉全今表示，他反對太太參選，在立委登記前會持續溝通。

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蘇震清今透過辦公室表示，關於立法院長蘇嘉全夫人今成立競選總部一事，他是晚輩，對於長輩的事不好置喙，但家族對於洪恒珠的參選都表示反對之意，接下來還是會持續溝通，希望能有圓滿結果。

針對洪恒珠稱若自己參選才會退選，蘇震清強調，他不回答假設性問題，他目前一心輔選蔡英文總統，希望在總統的故鄉能開出最漂亮的成績單，也相信黨有一定的機制，能智慧的處理所有黨內的事。

蘇震清說，屏東縣是總統的故鄉，好還要更好，選舉不能大意，他在各鄉鎮召開座談會，向鄉親說明蔡總統的政績，大力推薦屏東人的女兒蔡英文，希望蔡總統在屏東要開出最高的票數。

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