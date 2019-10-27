萬聖節許願 林飛帆、周江杰想要這些法寶…

萬聖節許願，民進黨副秘書長林飛帆（右）笑答想要擁有哈利波特的隱形斗篷、接骨木魔法杖，一旁的立委參選人周江杰想要隱形斗篷、時間定時器及時光機隧道。（記者黃美珠攝）

2019-10-27 15:40:31

〔記者黃美珠／新竹報導〕今年的萬聖節有「選舉熱」！

繼民進黨新竹縣第2選區立委參選人鄭朝方近日的「客家吸血鬼」裝扮引起注意後，今天在新豐、湖口傳統市場掃街拜票的民進黨副秘書長林飛帆、竹縣第1選區立委參選人周江杰則是被人問到，如果可以，最想擁有哪些魔法法寶？

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林飛帆因為對「哈利波特」這套兒童奇幻文學小說很有感，所以除了想要擁有哈利波特的隱形斗篷外，還希望能得到該系列第7集「死神的聖物」中的接骨木魔法杖。

林飛帆說，他希望大家再重新好好看看哈利波特，就會知道這系列小說講的不只是1場奇幻冒險，而是描述極權統治者對那個世界所造成破壞的故事。他認為，如果有隱形斗篷和接骨木魔法杖，就可以對抗佛地魔（極權統治者）。

周江杰說，他也想要隱形斗篷，還希望能擁有時間停止（定時）器、跟時空隧道機。他直言，這是因為這次的選戰對他來說時間其實有點不太夠，所以希望能夠稍微放慢一些，讓他能有充足的時間，把想要跟所有對選民訴求的事情、該做的事情，能說得很清楚。

時光機則是因他常常認為，有時候自己在趕選舉行程時，過程中可能有不足的地方，或者是做錯的地方，希望能有機會可以回頭去糾正自己。

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