民眾黨不分區立委下午海選 柯：用「圈叉三角形」遴選制度

台北市長柯文哲出席客家活動。（記者方賓照攝）

2019-10-27 09:32:16

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨不分區立委海選事宜日前報名結束，民眾黨主席、台北市長柯文哲今早被詢及何時開始面試、有什麼標準？柯回應，今天下午開始面試，按照台北市政府過去海選的方法，評選委員會有幾個評審委員，委員覺得好的就打圈，沒意見的打三角形，不適當的打叉，分數出來後排序再討論，這是一貫的作法，每個委員有其想法，我們尊重多元性，市府長期以來的「圈叉三角形」遴選制度，行之有年，是標準作業程序。

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