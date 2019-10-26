台南第5選區立委4搶1 大黨選將佔優勢

民進黨台南市立委林俊憲。（圖：林俊憲服務處提供）

2019-10-26 23:46:32

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市第10屆立委選舉，因立委席次從5席增加到6席，連帶影響選區變動，第5選區範圍更改、涵蓋東區16里與南、安平、中西等3區，目前已知民進黨立委林俊憲、國民黨市議員蔡淑惠、反南鐵東移要角陳致曉教授與安定力量聯盟牧師李伯利宣布角逐、呈現4搶1激烈局面，但大黨仍佔優勢。

靠東區西側的16里（含成大、大學、圍下、東門、中西、東安、大同、泉南、龍山、路東、忠孝、德光、崇信、大德、崇學、大福等里）與南、安平、中西等3區合併的第5選區，前身是涵蓋東區45里、南區與安平區的第4選區，此區域10餘年前是前行政院長賴清德致力經營的立委選區，直到2016年第9屆立委選戰，屬賴系人馬的前南市議員林俊憲有賴清德力挺，一舉擊敗國民黨候選人陳淑慧，首度進軍國會。

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有文教區色彩的東區，過去選盤一直是藍大於綠，直到2010年市長選舉，賴清德在東區得票數小贏國民黨郭添財，此後藍軍在東區優勢不再，直到去年市長選舉，藍軍在韓流效應下再票壓綠軍，雖然2016年立委之役，林俊憲在東區領先國民黨，但下屆立委選戰，東區東側29里改撥給第6選區，納入第5選區的東區16里票盤如何移動？是否再受韓流影響？或有綠軍團結牽引？是觀察重點。

2016年立委之役，民進黨在中西、安平與南等3區得票數都高過國民黨，顯見此選區整體來看仍綠大於藍，尋求連任的林俊憲過去又是出身中西區的資深市議員，地緣熟稔性高，佔有優勢。但林俊憲直言韓流餘威猶在、主要藍營對手蔡淑惠又是連霸7屆的南區資深議員，有一定基層實力；小黨參選人又以他為攻擊目標，他必須戰戰兢兢、一步一腳印迎戰。現階段，民進黨在台南氣勢是高於國民黨，只要結合母雞小英總統打出總統、立委團結一心的聯合作戰，有高機率擊敗國民黨對手。

國民黨蔡淑惠儘管被黨較晚徵召、起步晚，但連任7屆的資深市議員條件，在地服務到位，問政認真犀利、爆發力十足，長期深耕地方，人脈、支持實力不容小覷，有進軍國會的實力。

此次，蔡淑惠接受黨徵召參選第5選區立委，起初遭遇黨內議員同志質疑徵召的正當性，如何真正團結選區內每一份藍軍力量？是蔡的重要課題。她認為，臨危受命是人生巨大轉捩點，也是責任的開始，承受很大壓力，迎戰林俊憲絕對是1場艱辛硬戰，會全力追求勝選，但她個人勝敗事小，國民黨整體勝利才是最重要的。

此外，反南鐵地下化東移自救會長陳致曉也參選第5選區、公開嗆要鎖定挑戰賴清德嫡系的林俊憲，因過去陳致曉一直受藍軍民代支持，陳決定出馬，藍營票源有分裂隱憂。安定力量聯盟也在此區部署牧師李伯利參戰，持續宣導愛家、反同婚理念。近來也傳出一邊一國行動黨計劃在第5選區推人參選，但提名人尚未確定。

國民黨台南市議員蔡淑惠。（圖：蔡淑惠服務處提供）

反台南鐵路地下化東移自救會長陳致曉教授。（記者王俊忠攝）

安定力量聯盟牧師李伯利。（記者王俊忠攝）

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