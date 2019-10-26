陳柏惟為趙天麟站台輔選 談到韓國瑜激動流淚

陳柏惟投入台中艱困選區立委選戰，今回家鄉為民進黨立委趙天麟站台助選，他激動流下男兒淚。（記者黃良傑攝）

2019-10-26 22:41:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾參選高雄市議員槓上韓國瑜成新戰神的陳柏惟，投入台中艱困選區立委選戰，今回家鄉為民進黨立委趙天麟站台助選，他激動流下男兒淚，他說每天打開電視看到故鄉，難過「我的故鄉高雄變成這樣」？看見怎會有一個民主選舉可以透過「白賊」來爭取選票，怎麼可以騙高雄不夠，還來行騙台灣，覺得身為高雄人很見笑。

由高雄戰到台中投身最艱困選區，對戰拚連任的立委顏寬恒，陳柏惟今回故鄉高雄，為立委趙天麟成立後援會站台，他被封新戰神受到高雄鄉親的歡迎，他既興奮又感動，也忍不住落下男兒淚，他說，每次打開電視看到市長韓國瑜不知在講什麼東西，讓他難過掉淚「我的故鄉怎會變這樣？」

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陳柏惟表示，台灣的民主制度有問題，說謊的人選上，卻可以不用為自己的言論負責任，不用為自己的跳票負責任，凸顯立委在中央應該推什麼法案，才是對台灣未來好的，雖然他到台中拚選戰，但只要有為台灣好的立委候選人，都願意為他們輔選，和距離無關。

陳柏惟投入台中艱困選區立委選戰，今回家鄉為民進黨立委趙天麟站台助選，他激動流下男兒淚。（記者黃良傑攝）

陳柏惟投入台中艱困選區立委選戰，今回家鄉為民進黨立委趙天麟站台助選，他激動流下男兒淚。（記者黃良傑攝）

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