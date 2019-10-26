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嗆爆中國！饒舌「校長」大支新作〈霸凌王〉砲火全開

台灣饒舌「校長」大支今（26）日發表全英文新作〈霸凌王〉，貫徹以往關懷社會、不畏強權的本色，嗆爆「霸凌王」中國。 （圖取自YouTube 人人有功練）

台灣饒舌「校長」大支今（26）日發表全英文新作〈霸凌王〉，貫徹以往關懷社會、不畏強權的本色，嗆爆「霸凌王」中國。 （圖取自YouTube 人人有功練）

2019-10-26 23:14:37

〔即時新聞／綜合報導〕素有台灣饒舌「校長」之稱，嘻哈饒舌工作室「人人有功練」創辦人「大支」曾冠榕今（26）日發表全英文新作〈霸凌王〉，貫徹以往關懷社會、不畏強權的本色，將近期中國在全球引起的爭議全寫入歌詞，嗆爆中國這個「霸凌王」。

近期中國又在全球引起爭議，包括對聲援香港抗爭的企業或個人進行抵制、譴責；部分國際企業也因害怕波及中國市場而選擇自我審查；甚至有無辜企業被中國網友舉報而必須下架廣告等。

對此台灣饒舌「校長」大支今（26）日發表全英文新作〈霸凌王〉，除歌名以英文縮語「試圖霸凌」（Tryna Bully）的諧音來指涉「中國霸凌」（China Bully）外，更將近期多起因聲援或過濾香港抗爭而深陷泥淖事件寫入。

據歌詞內容，包括因禁賽懲處聲援香港的電競選手而引起批評的動視暴雪（Activision Blizzard）；發起設計徵選卻急速與香港抗爭切割的運動休閒品牌VANS；緊急下架類似「黑警還眼」手勢廣告的珠寶商蒂芙尼（Tiffany & Co.）；以及美國職籃NBA、好萊塢、《南方四賤客》等等全都被大支寫入歌詞中。

此外，大支也再度聲援曾因手持台灣國旗而被迫鞠躬道歉的子瑜、香港、台灣和西藏，也稱無法忘記西藏自焚殉道的僧侶們、以及六四坦克和遭鎮壓殺害的學生，也不忌諱直接指名怒嗆中國（PRC），重申創作者的尊嚴。

大支也直接對中國人民喊話，稱「我們可以當兄弟，但你們必須把眼睛和耳朵張開」並表示對中國人的防備心較重，是因為必須提防小手段和挑釁，但為真理和公義而戰，是不分彼此的。

〈霸凌王〉MV中除使用維尼諷刺習近平外，也大量使用雨傘、煙霧彈、防毒面具、頭盔等香港抗爭的意象，畫面最後也以舉起黃色雨傘為盾作結，令網友大讚其風骨，稱之為「台灣嘻哈良心」。

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