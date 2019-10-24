韓國瑜民調落後蔡英文一大截 學者指「和2016國民黨全垮一樣」

2019-10-24 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調近期落後總統蔡英文，引發各界議論，甚至還流傳出「換瑜」聲音，淡江大學全球發展學院院長包正豪認為，他能理解韓國瑜會落後，但不能理解為何落後這麼多，差距已經大到是「國民黨2016年全垮的狀況」。

包正豪接受《中評社》 專訪時指出，雖然韓國瑜民調落後蔡英文很多，但是和現場造勢的熱度卻有所差距，當然可能有同一批人每次都出現在韓的造勢場合，但這群人不會每一次都這麼多。包正豪指出，現階段支持韓的人有兩種心態，一是暫時不表態，二來是有一批中間及淺藍選民對韓有疑慮，而疑慮的點在於韓國瑜的行為及態度，這些人在民調中暫時不表態的可能性是存在的。

不過包正豪坦言，韓國瑜的民調實在太詭異，詭異到韓落後蔡快要20％，換算成選票是輸了300萬票，包正豪也質疑：「這差距已經大到是國民黨2016年全垮的狀況，但現在看不出來國民黨有這麼無可救藥的感覺，所以這個差距是怎麼出來的？」

包正豪認為，韓國瑜在2018年選舉和這次得態勢不同，當時韓國瑜在網路上是贏的，但現在韓國瑜在網路上是處於劣勢、非常不討喜，不管黑韓真假，只要韓國瑜一句話就會被擴大解釋，不過韓若真的脫離網路這塊，對學生而言和蔡英文相比並沒有顯著差異，學生可能因為韓講錯話而起鬨討厭韓，但也可能因為蔡政府處理陳同佳案一事產生轉變，因為年輕人沒有支持特定政黨，會因為特定事件改變喜好，所以目前最重要的是別讓「討厭韓國瑜」的風潮流行。

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