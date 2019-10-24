韓國瑜缺席古寧頭戰役紀念 李正皓爆：金門人生氣了

2019-10-24 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文23日一早就飛往金門主持「古寧頭戰役70週年紀念活動」，也在金門太武山擎天廳演講指出，「和平不是靠妥協退讓、卑躬屈膝，而是要靠最堅實的國防及團結的意志」。不過國民黨總統參選人韓國瑜卻沒有到場，此事讓許多資深媒體人、政治人物相當驚訝，剛被國民黨開除黨籍的國民黨「草協聯盟」發起人李正皓更直言「金門人這次是真的生氣了！」

韓國瑜缺席「古寧頭戰役70週年紀念活動」，讓許多資深媒體人、政治人物超驚訝，李正皓就在節目表示，「韓國瑜是不是忘了？」他強調選舉應該是要如影隨形，尤其金門縣長是國民黨籍，而金門當地更對韓國瑜沒去非常地反感，「地方聲音已經跑出來，我很確定」台北市議員鍾小平也隨後表示「韓國瑜不去很嚴重，蔡英文去了就更嚴重了！」。

資深媒體人鄭佩芬也強調「古寧頭真的很重要」，因為國民政府過去軍隊節節敗退，讓美國發表白皮書，認為國民黨政府軍根本腐敗、根本不能打。古寧頭大捷才讓美國發現國民政府的軍隊可以打仗，之後韓戰爆發美國才派第七艦隊來支援。

李正皓說，金門人形容古寧頭戰役叫「血染大地」，因為早期金門只有沙堡，沒有碉堡，直到八二三炮戰才蓋碉堡，古寧頭戰役真的血流成河，「所以每年金門古寧頭的紀念一定要去的」。

李正皓笑說，結果國民黨中央今年卻沒派人參加，「吳敦義缺席、韓國瑜不見了，那金門人臉往哪裡擺？金門人以後還要幫你韓國瑜、吳敦義輔選嗎」，李正皓直言，「所以金門人這次是真的生氣了！」

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