陳同佳案 蔡總統兩度親上火線後定調 凸顯港府自陷困境

2019-10-23 21:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統兩度親上火線後定調陳同佳案「只有逮捕，沒有自首」後，政府部門腳步趨於主動，國安官員今表示，國安部門先前就已推估，陳嫌的刑期屆滿將是時間軸，在出獄前我方緊扣著司法互助，陳嫌一出獄，港府等於宣告放棄為冤死的港女討公道，政府也隨之主動出擊，藉此凸顯港府要不交人或是縱放的自陷困境。

國安官員強調，政府團隊先沈住氣，等「發起線到，就會動作」。

蔡英文昨天與今天分別在地方行程回應對陳同佳案，並同時在臉書上說明政府的處理態度。昨日陳同佳尚未放出前，蔡總統表示：「不樂見香港政府拒絕行使管轄權、拒絕為受害者討回公道的態度」。總統並說陸委會已經透過台港經濟文化合作策進會發函給港府，要求港府同意台灣派檢警到香港押解嫌犯。

等到港府放出陳同佳，卻又拒絕台灣派檢警到香港押解嫌犯，等於放任殺人罪嫌犯在香港趴趴走。總統隨之拉高調子，強調「香港不辦，我們來辦」、「只有逮捕，沒有自首」、以及「維護主權、伸張正義」等處置原則。翻轉藍營指控蔡政府不讓陳同佳入境的說法，官員說，之所以不在陳同佳還在獄中就先講，也是不給港方有太多時間應對。

官員表示，國安及行政團隊先前討論時，也從未有要放棄管轄權的意見。但陳同佳是被通緝的嫌犯，不符合自首要件，於法、於情、於理，都不可能讓一個涉及殺人罪嫌犯在香港出獄後，以一個「自由人」的方式，用「自由行」的方式來台。因此不是台灣不辦，而是基於司法主權，無法接受踐踏主權的私了模式，此例一開則後患無窮。

國安官員表示，當初推估，陳嫌的刑期屆滿是時間軸，出獄前，嫌犯、關係人、偵訊資料都在港，喊「自首」又不給司法協助，不能上當。過程中統媒及藍營也一定會操作，逼政府讓步，但政府團隊沈住氣，一直到人一出獄，等於港府宣告放棄為冤死的港女討公道，政府以避免司法空窗主動出擊，港府就只剩下交人或者是縱放的自陷困境。

對於北京與港府在台灣大選前丟出陳同佳案，相關官員則認為，港府除藉此解消內部壓力外，這背後當然也有北京的介選考量，這幾天中國的宣傳系統以及官媒都直接操作陳案，處理放大自首案的宣傳效果，確實意圖干擾台灣內部情勢。比較特別的是，藍營部分政治人物在此案「積極發言」，與港方的意見有相當默契與一致性，先前是否有所聯繫，乃至這對藍營內部所造成的效應，值得進一步觀察。

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