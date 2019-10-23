遭爆染紅挺統促黨 四鯤鯓雲海宮總幹事澄清

2019-10-23 21:22

〔記者王俊忠／台南報導〕《鏡週刊》報導指稱，位於台南市南區鯤鯓地區的四鯤鯓雲海宮，遭爆主委挺統促黨、擔任統促黨幹部，甚至疑有染紅情事。記者拜訪雲海宮，管委會總幹事林立偉澄清說，主委蔡榮達參加統促黨是主委個人行為，廟方立場中立，絕對未為統促黨及中國方面做事。

林立偉說，因為廟方主委蔡榮達23日有自來水方面的工程在做，要一直忙到晚間8、9點後才有空，會把記者詢問的重點轉達蔡主委，請蔡主委再跟本報記者聯絡。

林立偉強調，雲海宮對於政治、政黨是保持中立的，當然任何政黨公職人物或參選人到廟方參拜，廟方不分黨派都是歡迎的，不會有差別待遇，也不會去得罪政治人物。據他了解，蔡主委是有參加統促黨，但這是主委個人參與政黨行為，與廟方整體立場無關，請外界與媒體勿隨意將廟方染紅或貼上特定標籤，特此澄清。

林總幹事說，雲海宮主祀神明施娘娘原名施碧雲，相傳是清朝道光年間高雄永安地區人氏，當年施娘娘為了救人、落海漂到台南鯤鯓海域，被地方漁民撈獲大體、安葬在鯤鯓地區，並設小廟祭祀。後來有1位方姓女士夢到該地有位施姑娘，方女到該地發現竟與夢境相同、向施娘娘上香後，方女事業發達、賺了不少錢，後來回到鯤鯓與地方人士集資為施娘娘興建廟宇，地方漁民及海巡隊員常會到廟裡參拜、祈求出海平安順利。

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