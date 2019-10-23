中市府宣傳宮廟三減成果 武德宮主委：有何顏面發表？

2019-10-23 23:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府改善空污多管齊下，對宗教場所燒紙錢、放鞭炮納入管理，並積極推廣使用環保禮炮車、以米代金、一爐一香，至9月底已減少近2億支燃香及52.68公噸紙錢。但北港武德宮主委林安樂今（23）日貼文「有何顏面發表」，網友也冷嘲熱諷。

中市民政局長吳世瑋昨在市政會議進行專案報告指出，市府多管齊下全面力抗空污，對於宗教場所燒紙錢、放鞭炮納入輔導管理，積極推廣使用環保禮炮車、以米代金、一爐一香，今年至9月底已減少近2億支燃香及52.68公噸紙錢，並有152間宮廟響應購置164部環保禮炮車。

對此，全台最大財神廟「武德宮」主委林安樂在臉書轉貼上述媒體報導說，造假的環保沒禮貌炮車、自己參加喜宴都不敢這麼幹的以米代金、狂砍材質天然根本就沒什麼污染卻是信仰不可或缺的金香，這樣的「成果」究竟有何顏面發表。

網友紛紛在貼文下留言表示「環保炮車不錯，但是少了空污多了噪音，都不知道在旁邊的人耳膜是否承受得住，還有會不會嚇到，很多政策都是亡羊補牢，沒有去深入探討改進，只是一昧的盲改而已」、「最討厭這種『煩飽』炮車！吵活人，欺騙眾生，欺騙神明！」

也有網友說「官啊…有時候都不知道在想啥！然後選舉到了去大廟祭拜，還不是一樣在拿香很諷刺…」、「禮炮車很沒fu很吵，走了一大段路看到傳統炮，是一種慰藉與滿足」、「數不清的工廠違法排放、偷排廢氣，這些都不管，拿宗教文化宮廟開刀，呵呵呵⋯」

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