騙40大學生聲援告民進黨？ 統促黨：本願山彌陀講堂鼓勵學生觀摩學習

2019-10-23 20:26

〔記者黃捷／台北報導〕中華統一促進黨眾今在總裁張安樂率領下，至台北地檢署控告民進黨涉組織犯罪、法務部長蔡清祥瀆職，黨眾離開前還一度與警方爆衝突，甚至還傳出有40名台中大學生，遭以1000元車馬費「北上聽經」為名義騙來聲援。

統促黨發聲明解釋，張安樂上車離開之際，突有群眾前來聲援，張欲前往打招呼致謝，因未與警方做良好溝通，才會爆發推擠；至於40名大學生事件，經了解後是台中本願山彌陀講堂住持認為這是一個很好的機會教育，因而鼓勵學生前來觀摩學習，統促黨並未涉入。

統促黨今至北檢按鈴告發民進黨涉組織犯罪、法務部長蔡清祥瀆職，張安樂表示民進黨不論在朝在野，貪污、洗錢等刑事犯罪頻傳，正是組織犯罪的鐵證，還引用「詩經」比喻民進黨官員是如同「碩鼠」，而蔡清祥對於民進黨犯罪事實置若罔聞，也涉嫌瀆職。

今天上午現場約聚集5、60名統促黨員，警方則是出動近百名警力到場維安，張安樂上車離去時，警方不斷提醒此處為集會遊行禁制區，引導群眾盡速離開，未料引發群眾不滿，現場一度爆發推擠，有人還不斷朝警方叫囂，所幸衝突並未惡化，現場無人受傷。

據悉，張安樂上午召開記者會後直接離去，無人進入地檢署遞狀，不過第三勢力333政黨團結聯盟成員及董念台，於下午先後至北檢遞狀，統促黨聲明解釋，由於支持群眾過於熱烈，才在張離開後，再委託董代為控告。

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