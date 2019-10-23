農民怨中客不來茶葉難賣 韓國瑜：到用筷子的地方推廣

2019-10-23 18:20

〔記者許麗娟／嘉義報導〕國民黨總統參選人韓國今天到嘉義山區的竹崎、中埔、梅山座談，農民反映因中客不來，茶葉賣不出去，韓國瑜回應，凡要用筷子吃飯的地方都是茶葉的外銷推廣地。

今天在竹崎的座談會上，有民眾反應，自己賣農藥和肥料25年，本身也是茶農和茶商，因為每天與茶農在一起，很了解他們的痛苦，現在的茶市很淒慘，茶農種茶時用了農藥和肥料管理，但要採收時因沒人買，所以不敢採收，因為茶工要錢，希望韓國瑜解救。

這名茶農發表看法，指過去中客來買，都是試喝後將所有的茶葉打包帶走，真的不能小看小看他們的消費力，許多茶農的太太、小孩都有學茶藝，就是希望能多賣些茶。

韓國瑜也提出自己的看法，他說，茶葉怎麼外銷？凡是用筷子吃飯的地方，都是茶葉的推廣地，像日本、韓國、泰國、越南、新加坡、香港、澳門等地，而非用刀叉吃飯的地方，韓國瑜說，歐美人喜歡的茶種可能跟我們南投、阿里山的茶葉不一樣，這是初步的想法，未來如何成熟，變成具體的行動，一定有方法，他既然提出了，代表自己有用心思考。

但韓國瑜在會後受訪時，媒體質疑英國人雖然用刀叉，但他們也很喜歡台灣茶。韓國瑜則說，歐美地區如果喜歡台灣茶，當然不會放棄。只是用筷子的地方要大力推廣。

韓國瑜要媒體聽清楚裡面的差別，他指出，歐美人喝茶，但仍以咖啡為主，可是整個筷子文化的地方，茶葉的依賴會比較高，他說，台灣的茶葉有獨特性跟優越性，所以一定要幫助茶農部分外銷，並沒有說推銷筷子文化，不推銷刀叉文化，這完全是沒有衝突的。

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