小學「玩皮球」課文遭改圖 成為抹黑假訊息

2019-10-23 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體LINE近日流傳一張「仿小學課文」的圖片，以「不准拒絕我」為標題，敘述女性「被摸一下又不會少一塊肉」、「進我房間就是想跟我上床」等錯誤觀點，並引起民眾議論，稱若讓「這麼爛的政黨」繼續執政，中華民國可能會亡國。但經事實查核網站「MyGoPen」查證發現，該圖是經過合成改造，原本的課文標題是「玩皮球」才對。

假圖以「第六課 不准拒絕我」為課文標題，離譜寫道「她在看我一定是喜歡我」、「她穿這麼少就是誘惑我」、「她活該變成一塊塊」、「她才是應該檢討的那個人」等，圖片左下角則註解：「#我是異性戀我支持婚姻平權」，令許多網友看完之後，把錯誤觀念與婚姻平權議題聯想在一起。

據事實查核網站「MyGoPen」整理，該圖引起的謠言，包括：「這是什麼小學課本內容，是誰讓台灣墮落、沈淪！如果台灣人民再選這麼爛的政黨繼續執政，那中華民國真的是要亡國了」、「真不敢相信這是台灣的教育～這種教材已在教壞我們的下一代，我們還可沈默嗎」等。

MyGoPen追查後發現，這張圖片源自於民國67年國小國語課本第1冊第6課「玩皮球」，課文描述學童下課後「大家來玩皮球」、「你比我拍得多」、「我比你踢得遠」等兒童玩耍的情境，但經過惡搞改圖、廣為流傳後形成恐慌。

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