國民黨34個不分區被提名人 須發表1分鐘政見

2019-10-23 16:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日通過不分區立委提名作業細則與作業時程，預定11月16日將召開中央委員會議，由210位中央委員針對34個不分區被提名人行使「不同意權」，有別以往直接由中央委員投票，國民黨將首創安排每位被提名人進行1分鐘的政見表述，向中央委員說明未來要為黨以及為民眾做些什麼事情，做為中央委員投票時的參考依據。

根據提名時程規劃，10月24日、25日將函請中評委、中央委員、中央各單位、各地方黨部推薦，10月28日至11月8日組發會受理推薦或登記，11月9日至11日彙整各界推薦名單並進行黨籍、黨權、黨紀處分等相關查核工作，11日至13日召開提名審查小組、提名審核委員會會議，13日將排定名單順序提報中常會，14日在國民黨官網公開登載被提名人簡介。

11月16日召開中央委員會議行使「不同意權」（被提名人不同意票數超過半數，才會被刷掉），通過名單18日報請吳敦義核定，18日至22日中選會受理登記期間擇日辦理登記。

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德昨日指出，黨主席吳敦義確定列入不分區政治組來考量，但他也說，不敢論斷吳敦義的排名，組發會將蒐集各界推薦的名單，依照功能性、代表性、均衡性來排列不分區提名，並先優先考量體育界菁英、弱勢族群代表、高科技產業代表等專業性，然後才會考慮政治組名單排序。

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