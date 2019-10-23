民進黨不分區立委提名 卓榮泰︰有3原則

2019-10-23 16:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今通過成立不分區立委提名委員會，進行不分區立委提名布局。民進黨主席卓榮泰會中表示，不分區立委提名的3項原則，包括要有國會戰力、要代表全黨集體意識、要為國家整體利益考量，非代表某特定團體。

中執會今通過不分區立委提名委員會名單，由卓榮泰擔任召集人，成員包括行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、行政院前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、總統府資政陳博志、民進黨仲裁會陳傳岳。

卓榮泰會中裁示，提名的7位委員，涵蓋不同領域及專長，有資深法律人、有長期關心台灣前途的財經專家，更有建構台灣文化主體性的推手。

卓榮泰說，為彰顯民進黨執政團隊共同參與此次不分區立委提名，本屆提名委員的組成，兼顧了執政團隊與黨政系統的代表性，所以提名委員有來自執政團隊、司法界、財經界、文化界各不同領域，能夠從不同角度，來思考提名人選，並積極建構一份適合未來國會需要的名單；因此，他要對提名委員會表達期許：一旦成為提名委員，希望大家能夠摒除個人的情感，站在全黨、選戰和國會功能的高度，來考量不分區立委的提名策略。

卓榮泰說，未來提出的不分區立委候選人名單，對民進黨整體形象有直接關係。因此，他希望強調不分區立委提名的三項原則：第一，應該要有國會戰力，包括能夠與社會對話及議事折衝協調的能力。第二，要代表全黨集體意識，貫徹黨的基本主張。第三，要為國家整體利益考量，而非代表某特定團體。

卓榮泰說，此外，不分區立委被提名人要以黨綱為核心，積極執行全代會通過的「社會同行、世代共贏」決議文4大主張，作為未來行動綱領；並且能夠藉由號召力、影響力及組織動員力，鞏固總統、區域立委及政黨3個票源。

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