基隆三浦春馬瘦身有成 拍宣傳片行銷基隆

2019-10-23 15:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕有「基隆三浦春馬」稱號的基隆市長林右昌，減重2個多月來已成功瘦身快10公斤，他今天與年輕學子一起拍攝宣傳基隆的影片，希望讓大家看到基隆小鎮之美，該影片預計11月底釋出。

市府表示，2019年是小鎮漫遊年，交通部觀光局號召全國大專院校與40歲以下青年，以全國45個小鎭為題材，透過分組競賽方式設計拍攝創意遊程影片，其中，以基隆小鎮為題材的「時光旅人」及「無用學堂」兩部作品，分別獲得混齡組銀牌及佳作；由暖暖高中學生拍攝的作品「暖男暖女」，獲得高中組特優的殊榮。

瘦身有成的林右昌今天與得獎團隊青年代表一同拍攝宣傳影片，影片中林右昌交付三項任務，任務一：算出正濱漁港彩色屋有幾棟、任務二：體驗基隆在地DIY、任務三：跟潮境公園飛天掃帚拍網美照並帶回成品，藉由青年代表完成任務的過程，讓大家看到基隆小鎮的美，任務完成後並由林右昌頒發「基隆小鎮觀光大使」勳章給青年代表。

林右昌表示，基隆以擁有豐富人文及地質景觀的中正區榮獲經典小鎮第8名，中正區得天獨厚的觀光環境，許多景點極具國際魅力，從正濱漁港懷舊碼頭彩色屋、阿根納造船廠串聯和平島公園、潮境公園等，而天然的灣澳不僅是航運輸紐也是形成漁港的最佳條件，碧砂漁港、長潭里漁港、八斗子漁港、望海巷漁港等，造就基隆擁有北台灣最豐富的漁業資源，帶動漁村文化也讓漁港風情隨處可見。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯也歡迎大家跟著年青朋友的脚步來一趟基隆小鎮漫遊之旅，影片將於11月底在小鎮漫遊年官網、十萬青年獎百萬活動官網及觀光局官方youtube頻道等露出。

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