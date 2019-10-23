桃園藍營也將由議長接主委 相較竹市兩樣情

2019-10-23 15:35

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市黨部主任委員楊敏盛任期將於25日屆滿，遺缺將由桃園市議會議長邱奕勝接任，相較於新竹市議長許修睿接議長是臨危受命，邱奕勝接主委則顯得理所當然，畢竟主委肩負明年大選重責大任，邱奕勝早就扛下「韓國瑜桃園競選總部」主任委員職務，如今擔任主委職務，可以讓輔選工作更得心應手。

邱奕勝今天受訪時表示，楊敏盛任期將於25日屆滿，原本黨中央希望他繼續擔任主委職務到大選結束，但楊敏盛希望尊重體制，黨中央屬意他過渡期間接下主委職務，而黨務工作在各區負責的主任，平常都很認真盡職，黨務推動不會因為換主委而影響。

他說，4年前桃園谷底已經過去了，桃園鄉親給蔡英文總統機會，但這幾年蔡總統施政方向與民意差距非常大，蔡總統不滿意度更高達6成，人心思變，韓國瑜很有機會當選。

邱奕勝也提到，黨部主委肩負輔選重責大任，如今各區輔選工作陸續展開，基層士氣如虹，本月底韓國瑜會來桃園，為黨部婦女、青工團體成立後援會授旗。

此次總統、立委大選，兩黨扛大旗的分別是市長鄭文燦、議長邱奕勝，地方擔心會影響市政推動，但邱奕勝則認為不會影響市政發展，畢竟選舉在台灣已經很成熟，過去桃園還號稱民主聖地，雖然鄭文燦輔選蔡總統，他輔選韓國瑜，但選務歸選務、市政歸市政，雙方不會因為輔選對象不同，影響地方發展。

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