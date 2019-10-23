走上街頭輔選 藍營青年軍「肥皂箱開講」

2019-10-23 14:35

〔記者施曉光／台北報導〕選舉剩下80天，藍營青年軍也開始走上街頭輔選，國民黨青年團總團長田方倫今天下午率領青年軍在中央黨部前展開「肥皂箱開講」，首發議題就從年輕人最有感的低薪議題談起，未來還要在全台各地遍地開花，幫國民黨總參選人韓國瑜爭取青年支持。

田方倫表示，行政院主計處日前公布台灣35歲以下年輕人年薪已經突破54萬元，因此他要向所有人道歉，是他拉低平均數，因為他與藍營青年軍都沒有年薪54萬元，拉低了全中華民國年輕人的薪資平均數，而原因就是他們拿錯了黨證，沒拿到民進黨黨證，而且如果要買1包菸，也會比較貴，因為買不到免稅菸。

田方倫諷刺說，行政院主計處說年輕人薪水創11年來新高，卻忘了中位數是多少，台灣多數年輕人薪水都沒有這麼高，靠的是前面的人拉高平均數，這些人包括台船子公司「台船環海」董座鄭亦麟，月領9萬元的民進黨副秘書長林飛帆，年輕人表率的「口譯哥」月薪28萬8300元，他感謝蔡政府給這些年輕人機會，把整體薪資提高，如果這些年輕人繼續維護蔡英文、保護蔡政府，下一步目標是達成前北農總經理吳音寧年薪248萬元的目標。

他說，如果大家覺得這才是帶領年輕人走出新世界，就去支持蔡英文，如果不是，明年投票就要多想一下，哪一個總統候選人才能給年輕人帶來改變，韓國瑜過去擔任北農總經理時，把北農絕大部分的盈餘給員工，上任高雄市長後籌設青年局，做青年工作，協助青年創業與就業，給年輕人更好未來，因此明年1月要票投韓國瑜。

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