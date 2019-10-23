公投「人工流產應於妊娠8週內施行」？ 交大教授提出6重點

2019-10-23 15:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會今針對「Shofar轉化社區聯盟」理事長彭迦智領銜提出的「人工流產應於妊娠8週內施行」全國性公投提案舉辦聽證會，獲邀與會擔任諮詢專家的交通大學科法學院特聘教授林志潔，會後在臉書發文點出該案有「不合於可公投事項」、「違反基本人權」等問題，不應准予公投。

林志潔指出，針對該項「妳的子宮不是妳的子宮」公投聽證會，她在會中的2次發言主要有6個重點。第一，把「優生保健法施行細則」懷孕24週內可人工流產的要件縮短為8週，此提案非法律原則之創制，不合於公投法可公投之事項。

第二，本提案嚴重傷害婦女的醫療與生育自主權，違反CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）與基本人權，不應准許公投。

第三，本提案手段與目的欠缺實質關聯性，以限縮人工流產週數來提高懷孕和生育率，兩者間無法有因果關係，還可能導致尋求非法管道或密醫的情況增加，對母體和胎兒造成更大風險。

第四，本提案不符合醫學現實，女性可能因為亂經或生理情況，無法於懷孕8週前查知懷孕事實，且許多疾病亦無法於胎兒8週前發覺。

第五，受精卵或著床之胚胎並非「嬰兒」，法律上人之權利能力需以脫離母體而獨立存活開始。母體與胚胎或胎兒是相互協調關係，製造母胎之對立，無助胎兒健康與安全。提案理由一再聲稱人工流產等同殺死嬰兒，非但是誤導大眾，更會強化婦女的心理壓力，污名化接受人工流產的婦女。

第六，林志潔強調，懷孕率與生育率的提高，重點應在給與婦女支持並建構友善環境，以及提供婦女育兒托育等資源。

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