礦業法修法 環團抗議行政院以拖待變

2019-10-23 14:25

〔記者李欣芳／台北報導〕地球公民基金會等多個環保及公民團體今天赴行政院，抗議政院對啟動「礦業法」修法以拖待變，強調立法院的法案屆期不連續，在本屆立委任期最後階段，距離明年大選倒數80天，礦業法能否在民進黨完全執政的情境下，有具體的進展，台灣人民都在看！

環團指出，礦業法修法在立法院中經過11次經濟委員會審查、4次黨團協商，今年5月底送交立法院長蘇嘉全協商，距離修法完成只差臨門一腳，但這個臨門一腳遲遲沒有發生，上週五立委林淑芬在質詢行政院長蘇貞昌提到礦業法修法一事，蘇貞昌沒有明確回覆，也沒有提到完成修法的時間點，曾列在優先法案的礦業法，在本會期行政院的清單中完全消失，似有以拖待變的狀況。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭指出，在礦業法修法卡住的這幾個月中，經濟部礦務局還是持續在受理新的採礦申請，包含上個月在環保署進行環評審查的宜蘭永侒採礦案，及數個保安林內的採礦申請案，這些老舊的礦業權者，持續有新的開發動作，卻只能用民國19年的老舊礦業法規範其開發行為，不僅違憲，不符合「原注民族基本法」，還跟不上時代潮流，周遭的環境連最基本的審查程序都沒有，礦場周遭的居民必須提心吊膽的擔憂日常飲用的水源、緊鄰礦場的家園、需花費偌大心力完成的手作生態步道，憂心聚落會遭受礦場開發後的不良影響等。

台灣人權促進會南部辦公室主任林彤指出，今年8月台權會對總統候選人與政黨提出的「每月一問」中，民進黨的回答也承認現在的「礦業法」在「知情同意權的作法恐有不足或再商議之處」，如果現在行政院與立法院對於「礦業法」修法再無任何作為，那就代表整個行政院對人權政策及蔡英文總統對台灣原住民族道歉都只是空頭支票。

環團向行政院提出3個問題，首先，行政院是否要今年底前兌現民進黨對於礦業改革的政治承諾，允諾完成礦業修法？其次，行政院是否要讓台灣的採礦產業，在符合世界潮流與環境永續發展下合理的存在下去？

第三，環團指出，身為民進黨前黨主席、現任行政院長的蘇貞昌院長，是否要遵行上個月民進黨全代會通過的主決議「社會同行 世代共贏」的核心價值，完成「礦業法」的修法，落實推動公平永續的社會經濟轉型？以上3個問題，環團期待一週內行政院必須給全民一個明確的答案。

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