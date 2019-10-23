古寧頭戰役70週年 總統重申：國土主權、寸步不讓

2019-10-23 12:56

〔記者吳正庭／金門報導〕總統蔡英文今天早上在金門太武山擎天廳發表談話指出，和平，從來就不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，而是要靠最堅實的國防及團結的意志。她也再次強調「國土主權、寸步不讓」，不論前方有任何的險阻，一定會團結國人，克服所有的難關。

蔡英文一早飛往金門主持「古寧頭戰役70週年紀念活動」，對著擎天廳金防部官兵及當年參戰的老英雄指出，首先，要以中華民國總統，三軍統帥的身分，代表國人，向在這場戰役中犧牲的先烈及現場的英雄前輩，致上最崇高的敬意。

她說，回顧古寧頭戰役，所有駐守的國軍官兵及金門鄉親們的團結一心，浴血奮戰，贏得這一場關鍵的戰役，如果沒有當時戍守金門，就沒有今天台灣的民主、自由與繁榮。

總統說，古寧頭戰役提醒我們，和平，從來就不是靠妥協退讓，更不是卑躬屈膝，而是要靠最堅實的國防，以及團結的意志，讓世界上的人知道，我們守護主權的決心。雖然一路走來，面對許多挑戰，但都一一克服，不論是國機國造、國艦國造，都有許多成果正在展現。建立國軍長久留用的制度，讓國軍弟兄姊妹，沒有後顧之憂，推動個裝汰換，讓單兵戰力更強，更安全。

總統說，這些努力，不僅要讓國人看見，這是一支能夠守護國家的鋼鐵勁旅，也讓國軍弟兄姊妹知道，各位捍衛國家，我和所有的國人，都會是國軍最強的後盾。

她說，只要持續努力，未來國軍的戰力會更堅強，有了精實的國防力量當後盾，就能讓世界看見守護台灣的民主、自由，捍衛主權的決心，也能成為區域和平的守護者。

總統說，過去先烈前輩堅持的信念，也是我所堅持的目標，「國土主權、寸步不讓、民主自由、堅守不退」。不論前方有任何的險阻，一定會團結國人，克服所有的難關。

總統再一次表示，要以三軍統帥的身分，向在場前輩保證，我們優秀、年輕的官兵，一定會傳承先烈前輩的榮光，熱愛國家、不畏艱難，願意為了保衛國家、守護人民，勇敢奮戰、迎向挑戰。並希望國人都能繼續支持國軍，我們有信心，國家的未來一定會更加美好，一定會更加壯大。

蔡英文致詞完畢，考量許多參戰老兵身體健康，特別走下講台到老兵座位前，頒發古寧頭戰役70周年紀念章；接著前往太武公墓主持公祭儀式，向因公陣亡將士英靈獻花致敬。

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