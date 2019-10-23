反送中》「香港解密」曝台人個資 台灣基進籲政府反制港府

2019-10-23 13:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣基進今與台北市議員苗博雅、林亮君共同召開記者會，直指「香港解密」網站揭露的不只港人個資，就連台灣人的個人資訊也在網路上被暴露。台北市議員苗博雅說，香港解密上的資訊非常詳盡，顯示此網站絕非一般駭客所為，應有官方介入，呼籲台灣政府應盡速向港府提出交涉，以維護在港台人權益。

創辦「獨眼新聞」的Nancy日前在反送中運動時赴港聲援，返台後卻發現個資遭「香港解密」網站曝光，連同護照號碼、在港行蹤都被公布。Nancy今在記者會上說，這就是香港政府意圖向聲援香港反送中運動的台灣人威嚇，盼台灣人噤聲的具體作為，呼籲台灣政府應拿出實質作為，別再讓台灣人因聲援反送中運動而暴露在危險情境下。

台灣基進發言人顏銘緯說，此次「香港解密」事件與一般的「駭客」不同，「香港解密」網站中，竟出現許多應只有警察或海關才能接觸到的個人資料，顯示香港海關與警察內神通外鬼，將抗爭者資料洩漏給外界，並讓網軍對抗爭者進行騷擾甚至威脅。

顏銘緯強調，台灣政府應主動反制侵害人權的港府，尤其可以借鏡美國〈香港人權與民主法案〉的做法。上週美國眾議院通過了〈香港人權與民主法案〉，川普將公布危害香港人權的名單，並凍結這些人士在美國的財產與居留權。顏銘緯呼籲，台灣政府應該效仿美國，對港府進行實際的反制措施。

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