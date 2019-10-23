政院明修法拿掉國賠緊箍咒 冒險登山自負風險

2019-10-23 12:50

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動台灣山林大解禁，包含建立民眾責任自主觀念，但因現行「國家賠償法」明定，公有公共設施因設置或管理有欠缺時，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負賠償責任，過去曾發生民眾颱風天登山或到海邊觀浪，生命財產受損後要求國家賠償，行政院明將通過修正「國家賠償法」，拿掉國賠的緊箍咒，冒險登山或涉水的民眾要自負風險與責任。

明天通過的修法將明定，未來政府管理機關若已在公有自然環境設有警告、標示或適當告知危險性，民眾仍冒險從事危險行動，將視個案情況，免除或減輕政府的國賠責任。

據悉，有關國賠法的修正，行政部門研議許久，政務委員張景森今年5月29日臉書中貼出「再見了媽寶級國家！」一文，提醒民眾國賠法修正已完成跨部會討論，若執意涉險，國家除了提供適當的警告和標示之外，對人身安全將不負責任何損害賠償責任。

張景森當時表示，這個修法拿掉了國賠的緊箍咒，解除管理機關「禁止了事」的保守心態，可以大幅度的開放山域和海域的野外活動，把下世代鍛煉成為積極進取、敢冒險和能自我負責的公民，這對台灣變成一個活力健康的國家十分關鍵。

行政院長蘇貞昌本週一宣布開放山林政策時表示，政府以開放態度，鼓勵人民走向山林，但也告訴山友，政府的責任不是無限，鼓勵山友落實「自主管理、責任承擔」精神。

由法務部提報的這項「國家賠償法」修正草案，目前已由另一政務委員羅秉成完成修法的跨部會審查，行政院已排入明天院會的議呈，將在明天院會通過後，送請立法院審議。

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