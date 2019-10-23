讀你？讀我？ 東縣議員批評審查總預算一讀會亂讀

2019-10-23 12:50

［記者黃明堂／台東報導］台東縣議會定期大會今天開幕，重頭戲是審查台東縣下年度總預算案，往例念標題敲槌就通過「一讀」，但議員林參天批評「到底讀什麼」？議員們對一讀、二讀、三讀到底做什麼，很多都還搞不清楚。

「讀你愛我，還是讀我愛你？」林參天批評台東縣議會長期以來開會都沒照遊戲規則，開會就只會「通過、通過、通過」，連在審什麼案都不知道。

今天開幕後，排定議程、抽籤決定總質詢順序，隨後進行一讀會，最重要的就是下年度總預算案。

議長吳秀華簡單唸過預算案標題，如按往例，很快就敲槌通過，但林參天發言質疑歲入歲出短差14億餘元，在縣府主計處長廖美鳳表達還沒辦法提供具體內容的情況下，他拒絕就這樣通過一讀。

吳秀華解釋，一讀僅宣讀標題，議員們如有意見，可以在二讀會再表達，但林參天認為一讀也不應潦草行事，要求退回預算。

縣議員林威志也說，很多議員對於各讀會的意義還不清楚，請議會秘書長說明。

秘書長吳慶榮及法制室主任盧俊惠拿出台東縣議會議事規則說，一讀會由主席宣讀議案標題後，應交付有關審查委員會審查，但得決議不經審查而逕付二讀或撤銷。第二讀會應將議案宣讀，依次或逐條提付討論或就原案要旨或審查意見，先作廣泛討論。第三讀會，除發現議案內容互相牴觸或與中央法規牴觸者外，僅得為文字之修正，不得變更原意。

縣議會表示，因台東議員人數較少，所以通常在一讀時略過審查委員會審查，逕付二讀。

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