陳同佳案》矛頭指向蔡政府 藍委轟政治操作、立場反覆

2019-10-23 11:23

〔記者林良昇／台北報導〕在台灣殺害香港女友的香港男子陳同佳今在香港出獄，並表達要來台「自首」，國民黨團在陳同佳出獄後召開記者會，將矛頭指向蔡政府，痛批是政治操作，立場反覆，要求陸委會主委、內政部長等相關部會首長下台負責，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌向全民道歉負責。

對於陳同佳案，立法院國民黨團今早召開記者會，黨團總召曾銘宗呼籲港府積極協助陳同佳來台受審，批評蔡政府操作斧鑿斑斑，政治凌駕法律，立場反反覆覆，前後矛盾，貽笑國際，葬送國家主權，「真的誇張到極點」，國民黨團予以最嚴厲的譴責。

曾銘宗指出，昨晚有媒體報導，國安幕僚說蔡政府有3套劇本，他質疑「所謂國安幕僚是誰？真有3套劇本嗎？」蔡政府玩弄司法、侵害人權、霸凌主權還真有3套劇本？選舉操作過頭就該認錯，不要再硬拗。國安局長邱國正10月21日在立法院公開承認，「政府拒絕陳同佳來台受審，因為時機點很不妥，我國不得不做政治考量」顯然打臉有3套劇本的説法。

曾銘宗也說，民進黨長期對外宣稱，顧主權、重人權，但為選舉操作「反送中、反送台」事件騙選票，還動員府院黨玩弄司法、踐踏法律、侵害人權、霸凌主權，折損政府公信力，已達無法無天境界，他要求陸委會主委、內政部長等相關部會首長下台負責，行政院長及蔡總統須向全民道歉負責。

國民黨團首席副書記長陳宜民批評，從上週六前總統馬英九開第一槍開始，政府「髮夾彎不知彎多少彎」，蔡政府把最單純的法律問題操作成政治議題，自我閹割主權、矮化國格，放棄司法管轄權，引起各界撻伐後才說要派檢警去香港抓人，簡直莫名其妙。

陳宜民也認為，香港政府今凌晨發出的新聞稿，用區域性名詞平行稱呼「台灣政府」，沒有稱中華民國，蔡政府全體上下沒有抗議，難道是欣然接受嗎？形同是自我矮化，也落實「賣台妹」的說法。

國民黨立委林為洲表示，民進黨政府態度前後不一，從不願讓陳同佳入境，到現在只要入境就抓，根本是自相矛盾﹔最簡單的方式就是有人在台灣犯罪，不管嫌犯到哪國，都是台灣的通緝犯，有任何機會抓到，都要極盡所能，如果嫌犯自己要來投案是最好方式，應發簽證讓其入境。

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