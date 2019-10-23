檢視人口與觀光政見 綠營高雄青連線：韓國瑜會拐又會騙

2019-10-23 16:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨志工稱韓國瑜吃喝嫖賭每項都會，但不會拐詐騙；高市議會民進黨團高雄青連線今天檢視韓國瑜人口與觀光政見，直言全高雄人都知道，韓國瑜會拐又會騙，呼籲台灣人別再被騙。

民進黨高市議員李喬如、鄭孟洳、李雅慧、林智鴻、黃文益、江瑞鴻、黃秋媖，今攜手檢視韓國瑜的人口與觀光政見，以更多實例要讓鄉親知道，韓國瑜的口號政見有多空洞，且在拚總統大選期間所推出的政策、很多都是複製高雄市長選舉的內容再貼上。

綠營舉例，他提到成立觀光部，但高雄市觀光局長目前卻還沒有找到，他主張爭取基隆跟高雄成為國際郵輪母港，但他選市長時也提到要把高雄茄萣打造成茄萣夏威夷，只是現在的茄萣沒有人潮、沒有觀光客，業績還掉3成以上，連前朝就蓋好的海岸公園，韓市長上任10個月完全沒驗收，其他觀光政策也非常空洞乏味的。

針對韓國瑜喊話要讓故宮收藏一次展出，綠營酸他可能沒逛過博物館？一個陳舊展品有年代，展出時需要很多設備搭配，展後還要防潮箱妥善保養，韓國瑜完全不知？

綠營進一步批判，韓國瑜誇口要讓國內觀光人士從1千1百萬人次成長到2千萬，但前高雄觀光局長曾公開在議會訂下遠大目標，要讓高雄觀光人次達1千萬，但從這回定期會業務報告上看到，上半年一半目標都沒有、距離千萬遙遙無期。

綠營提及前幾天有國民黨志工說，韓國瑜吃喝嫖賭都會，但是不會拐也不會騙，綠營認為韓國瑜會不會吃喝嫖賭？相信只有國民黨內部的人才知道，但是韓國瑜會不會拐、會不會騙？相信全高雄人都知道，韓國瑜既會拐又會騙。

韓國去年選舉曾說高雄10年內要增加到5百萬人口，意思是說1年應增加23萬人口，到現在為止已超過半年，應該要將近3百萬人，但是現在高雄市人口已減少3百多人。

綠營痛陳，大餅畫多了一定會破、謊言說多了一定會被揭穿，也許韓國瑜會反駁說，難道民進黨連作夢的能力都沒有了嗎？因為去年就是這樣回應綠營質疑。

綠營進一步提及，韓國瑜的口號很像前總統馬英九的633，但8年過後一個都沒達成，說過的捐薪水也沒執行，呼籲韓國瑜回歸市政比較務實。

綠營結論指出，韓國瑜會拐又會騙，台灣人不能被騙。

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