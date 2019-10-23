北宜高鐵工期約需10年 林佳龍：會加速施工前行政程序

2019-10-23 10:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今日審查交通部鐵道局、高鐵建設基金、台鐵局單位預算。針對北宜高鐵初步規劃，許多委員對於後續時程都很關注。立法委員鄭寶清質詢時，若要人民富、政府先造路，北宜高鐵花955億元，南港－宜蘭行車時間就只要13分鐘，何時能夠動工、完工。交通部長林佳龍表示，北宜直鐵已完成可行性在做綜合規劃，目前做法是將北宜高鐵評估直接併入原可行性方案推動，直接進入綜合規劃階段，行政程序會比較快。交通部鐵道局長胡湘麟表示，若綜規、環評等行政程序順利，進入施工規劃設計及動工階段的工期約要10年。

立委陳歐珀表示，台北－宜蘭不論要用直鐵、高鐵、捷運，都已經討論約20年的時間，這是攸關整個東部的大事，東部民眾對交通建設一直在期待，因為東部交通一直不如西部；今天看到媒體報導北宜直鐵升級高鐵，他終於比較安心。另外，他也建議東部快鐵、台鐵、北宜高鐵三鐵能夠共站在宜蘭，這樣才能徹底解決國五塞車問題。

林佳龍表示，北宜直鐵可行性評估已完成進行到綜合規劃、環評，現在北宜高鐵是可直接併入北宜直鐵做為一個路廊選擇，不需要另外再做可行性評估；過去高鐵還沒完成時，大家不知道有北宜高鐵這個選項，現在有了之後，社會支持、各方面可行性比較高。三鐵共站在宜蘭方面，林佳龍說，台鐵北宜線、宜花東快鐵在宜蘭連結，四通八達對東、西部串聯一日生活圈，是打通任督二脈關鍵一步；有複合式交通運輸網，民眾到花東或北台灣旅遊，可在此決定要搭乘什麼交通工具，將交通需求分散到各運具，解決公路塞車、花東一票難求問題。

立委蕭美琴表示，對於北宜高鐵非常支持，也感謝林佳龍上任來對東部交通需求的支持；北宜高鐵相信對東部諸多瓶頸都能有改善期待，且容量大幅提升能解決一票難求問題，行車速度、平穩度都有所提升，這樣的投資絕對是值得，東部立場是全力支持；但希望未來保留宜蘭延伸到花東地區可能性，希望一併納入評估。

葉宜津表示，北宜高鐵跟北宜直鐵相比，經費增加不到300億元，但可提供運量能夠增加1倍；而台鐵樹林、七堵調車場容量不足，若蓋北宜直鐵後，台鐵有新車廂、班次，調度恐怕就更困難，選擇高鐵延伸是較適合的選擇。

林佳龍表示，對於北宜高鐵的環評，判斷是比北宜直鐵更容易通過，工程技術可行、施工來講這段並不是很複雜，會來加速相關行政程序，也會聆聽各界意見。北宜高鐵若以北宜直鐵的終點站頭城來看，其實經費增加只有100億元，但以整體國土規劃，認為由宜蘭做為中心點，推動高鐵、台鐵、花東快鐵三鐵共站較具效益。

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