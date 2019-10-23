中興新村何去何從？林明溱放話：中央機關遷來或交縣府管理

2019-10-23 08:31

〔記者張協昇／南投報導〕中興新村如何活化，一直是南投縣民關切議題，南投縣長林明溱表示，中央各部會機關，每年得花費10億元在外租屋辦公，這些機關如果能搬遷到中興新村，不但可節省公帑，還能活化中興新村，並強調，如果中央無心活化中興新村，可以將中興新村交由縣政府來管理，縣府絕對可以讓中興新村風華再現。

曾是台灣省政府所在地中興新村，在精省後逐漸沒落，許多辦公廳舍及宿舍也閒置荒廢，相當可惜。中央雖有活化中興新村計畫，前行政院長賴清德還曾夜宿中興新村，並研議「首都減壓」，希望將中興新村規劃為第2行政中心，但活化計畫腳步緩慢，引發地方關切與不滿。南投縣政府祕書長洪瑞智及文化局長林榮森即表示，期望中央能重視並加快腳步，在綜和各方意見後，發現最有效的方案就是引進中央機關進駐辦公。

南投縣長林明溱指出，中央各部會機關，每年得花費10億元在外租屋辦公，建議行政院應針對各部會單位做整體檢視，將目前在外租屋辦公的單位遷來中興新村，不但能節省租金支出，也能帶動中興新村的整體發展，順利將人潮引進。

林明溱強調，中興新村擁有良好生活環境，大片宿舍及包括中興小巨蛋體育館及游泳池等公共設施長期閒置，實在相當可當惜，如果中央無心活化中興新村，也呼籲中央可以將中興新村交由縣政府來管理，縣府可因地制宜針對中興新村區塊特性做整體規劃發展，只要將閒置宿舍整修後出租，就能吸引民眾租屋入住，自然就能讓中興新村復甦發展，再現風華。

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