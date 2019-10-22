台灣請求赴港帶人 法學者：港府拒絕最好

2019-10-22 23:11

〔記者吳政峰／台北報導〕陸委會22日致電並發函港府，希望能夠協助台灣檢警赴港帶回港女命案兇嫌陳同佳，至今未獲回應，但台灣大學法律系教授林鈺雄認為，就長遠來看，港府拒絕對台灣較好，否則此例一開，未來香港如果要來台灣押解犯人，我方恐難拒絕。

林鈺雄指出，如果港府答應我方請求，讓台灣檢警赴港押解陳同佳返台，基於平等、互惠、對等的司法互助原則下，日後若港府也要求來台押人回港，，譬如：來台押解支持反送中的港民，我方要用什麼理由拒絕，有必要為了陳同佳個案而冒這個風險嗎？值得討論。

林鈺雄認為，最好的方法應是把投案跟司法互助脫鉤處理，若陳同佳願意主動投案，我國本於司法主權進行犯罪偵查，不僅可讓全世界明確知道台灣有自己的法律，不會落入一中框架，若最後查出來陳同佳早就在香港就預謀殺人，也可打臉港府，證明我方當初呼籲港方以殺人罪偵辦是對的。

而司法互助就目前來看，林鈺雄認為要簽署實質協議難上加難，最多僅能透過警政單位的非官方管道進行證據交換，這部分就要看港府的誠意，但我方本於追緝犯罪的需求，可大聲疾呼呼籲港方配合。

林鈺雄表示，就目前現有的證據來看，尚難看出陳同佳是否在港就策畫整起跨海殺人事件，既然他現在要來台灣投案，只要一下飛機，檢警就可予以逮捕，屆時就可查明他的犯罪計畫，還給台港一個真相。

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