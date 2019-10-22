陳同佳案》蔡政府出招反擊 網盛讚：一巴掌打臉三統派！

2019-10-22 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕港女箱屍命案兇嫌陳同佳23日將出獄，傳要來台投案，陸委會22日晚間主動出擊，透過台港既有正式管道致函表示，希望港方協助我方赴港人員確認嫌犯身分與帶回。總統蔡英文也呼籲國人別被誤導，政府從沒有放棄國家司法管轄權。有網友就大讚「小英一巴掌打臉中、港、台三位統派人士」。

讓港府藉口修「逃犯條例」的港女命案兇嫌陳同佳，23日即將出獄，陸委會22日透過台港既有正式管道致函表示，希望港方協助我方赴港人員確認嫌犯身分與帶回，「為了實踐司法正義、務實處理本案，香港不辦，我們來辦」。

蔡總統也在臉書表示，「關於香港人陳同佳是否來台受審一事，我要鄭重澄清，不要被誤導，我們從來沒有放棄國家的司法管轄權。」強調案件發生在台灣，我們當然主張司法管轄權。「我希望香港政府負起責任，提供必要的協助，讓司法機關掌握充分的證據，完整確認法律責任，還給受害的香港人公道」。

「打馬悍將粉絲團」在臉書貼出蔡英文以「以中華民國司法機關名義，赴港押解犯人回台受審」，以及「網民紛叫好：傑出的一手」的圖片，還酸分屬中、港、台的三位政治人物，包括中國領導人習近平、香港特首林鄭月娥以及國民黨總統參選人韓國瑜，都被小英一巴掌打臉。

網友見狀紛紛大讚蔡政府的處理方式，留言「三個人立正站好一排，這一巴掌很響亮」、「行家一出手便知有沒有，韓導，林鄭，你們再說再說啊」、「水！果然是談判專家」、「要打臉中共很簡單，只要出現中華民國就好了」、「蔡英文這幾年真的讓我刮目相看，果然是有腦袋內涵的女人」。

針對我陸委會主動發函要求港方協助我方赴港人員帶回陳同佳，香港律政司發布的新聞稿中並未予以肯定答覆，僅表示，「犯案者因應通緝令而自首，並願意承擔法律後果，能夠使公義得以彰顯。」

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