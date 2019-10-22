被國民黨志工爆「吃喝嫖賭樣樣會」 韓國瑜這樣回應

2019-10-22 21:58

〔記者許麗娟／嘉義報導〕韓國瑜昨天在國民黨民雄黨部舉行座談會，被40多年黨員的國民黨志工隊長周拱照爆料：「韓國瑜吃喝嫖賭他會，但拐詐騙他不會。」並指馬英九、郝龍斌高高在上，但如果韓國瑜沒當選總統，他們也沒位置可做。

韓國瑜則回應周拱照，說自己天生愛喝酒、交朋友、愛唱歌，不要想太多，這是他的個性，看到人一多、朋友一多就很高興，從18歲到現在60歲還是這個性，只要朋友來他就很快樂。

昨天在座談會上，消防局退休、也是40多年國民黨員的志工隊長周拱照率先舉手發言，他說很多黨員表面上支持國民黨，私底下都無影（並非如此），他很了解。周拱照接著說，他做志工隊長，自己什麼都會，所以很支持韓國瑜，因為韓國瑜要競選總統，他都跟人家說：「他每樣都會，吃喝嫖賭他會，但拐詐騙他不會。」現場立刻引來一陣掌聲。

周拱照再指出，馬英九、郝龍斌高高在上，但如果韓國瑜沒當選總統，他們也沒位置可做啦！如果韓國瑜當選，隨便一位說這是我自己的樁腳，但你若不支持他，光用嘴喊有什麼用？所以希望大家一心一意支持他。

周拱照還說，自己的薪水（退休金）在阿扁時期少5000元，現在少1萬元，接下來逐年遞減少2萬，哪有人吃頭路（工作）愈吃愈賠錢的？他說，韓市長選舉時有說，軍公教人員會重新整編，也希望公教人員有80多萬人，大家要有這個心（支持韓國瑜）。

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