竹市府3名一級主管異動 不到1年已5局處主管換人

2019-10-22 20:56

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府晚間發佈一級主管人事異動，其中衛生局長遺缺由衛福部前駐美國華盛頓衛生代表王宗曦接任。另民政處長張力可轉接產發處長，民政處長由農產運銷公司總經理倪冠勛接任，兩人11月1日上任。不過，市府一級主管中，都發處長與地政處長仍由副處長代理，而市長林智堅連任後，不到1年，已有5個以上局處一級主管異動，異動頻率算高。

市府強調，市長林智堅將借用王宗曦醫師婦幼專業與豐富經驗，持續推動竹市兒童醫院興建與長照2.0工作，期許讓市民及大新竹地區兒童獲得完善照顧與醫療服務。

而王宗曦醫師算是返鄉服務、此次加入市府團隊改造家鄉，曾是國內多項重大醫療衛生政策的重要推手，擔任衛生福利部主秘與醫事司司長，參與美國疾病控制與預防中心（CDC）公共衛生及大型疫災應變訓練、美國戰略與國際研究中心（CSIS）反生恐訓練，國內外資歷豐富，將協助推動兒童醫院的興建，改善竹竹苗區域兒童醫療資源不足，並全力推動中央的長期照顧工作。

而產發處長吳甲天因個人生涯規劃請辭，由民政處長張力可11月1日接任，張力可曾任行政處長與民政處長，熟悉市政及民政里政業務，也擅於溝通，未來會全力協助市長林智堅推動竹科X計畫、香山精密機械園區及明年台灣設計展等工作。

另新竹市農產運銷公司總經理倪冠勛同樣11月1日起改任民政處長，倪冠勛曾任工策會副總幹事、竹市農產運銷公司總經理，將借用其接地氣特質推動民政處相關業務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法