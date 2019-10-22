韓國瑜誇大醫療觀光產值 遭自家人打槍

2019-10-22 23:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜誇稱醫療觀光元年產值可達12億元，不但遭綠營強烈質疑、連自家國民黨議員也批一事無成!高雄市政府傍晚緊急計算出議員們好奇的「產值」，醫療約3億5737萬元、衍生觀光約1591萬元，合計約3億7千多萬元。

市府指出，有關近日多位議員於高市議會衛生環境部門業務質詢時，提及醫療觀光成效、年產值，及是否排擠國人醫療資源等問題，衛生局特予說明。

統計108年至8月31日，本市國際醫療服務人次為15028人次，較去年同期（13904人次）上升8%。

根據衛生福利部進行個案訪視調查推估出重症病患平均醫療費用為50萬元、美容為5.5萬元、健檢為2萬元、另門診費用平均為新台幣5000元，故依前述平均費用計算108年8月31日，本市參與醫療觀光平台5家醫院國際醫療產值、推估為3億5737萬5000元。

實務上除購買旅行團遊程進行醫療觀光人次、及實際至醫療機構接受醫療服務旅客人次可進行統計外，自由行遊客人數及來臺目的難以掌握，故市府僅能以可掌握人次數據（至8月底較去年同期成長8%）推估產值。

衛生局指出，國外遊客至本市進行醫療觀光，除負擔醫療院所提供體檢、醫美等醫療服務，後續間接帶動觀光相關產業，如飯店、伴手禮、交通、景點、美食等店家都會受益。

依據交通部觀光局107年受訪旅客在臺平均每人每日消費金額表顯示，以醫療為目的的國際遊客、平均每人每日消費金額約為174.42美元（扣除醫療費用等雜費，含住宿、餐費、交通、娛樂、購物等費用），折合新臺幣約5402元，107年來臺國際旅客住宿高雄比例約9.8%。

以此推算，108年1至8月至本市從事國際醫療人數為15028人，並以遊客待在高雄兩夜計算，平均醫療觀光衍生觀光相關產業之產值、預估為1591萬1526元（5,402x2x15,028x9.8%）。

衛生局強調，至本市進行國際醫療人次每年均有穩定成長，未來期望透過與觀光旅遊業之合作及其協助，於行銷高雄市觀光的同時，亦能推廣高雄市醫療觀光之遊程，使醫療及觀光產業相互帶動，提升高雄市國際能見度，創造更多的機會及產值。

另認為推動醫療觀光，恐有耗損台灣醫療資源之虞，事實上按衛生福利部推動國際醫療之原則，係以國內民眾之就醫服務為最優先之考量，故本市推動醫療觀光是在不影響市民之醫療服務量能的情況下進行。

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