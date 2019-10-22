陳同佳明出獄若來台投案 我方定調「一下飛機就逮捕」

2019-10-22 16:49

〔記者吳政峰、王冠仁／台北報導〕外傳港女命案兇嫌陳同佳23日出獄，將在港府協助下來台投案，我國對此謹慎以對，呼籲港府應以殺人罪續押，但遭對方以無境外殺人的司法管轄權為由漠視，據悉，我方已定調，若陳同佳真的搭飛機來台，只要一下飛機，立刻將其以通緝犯身分逮捕，解送士林地檢署歸案，避免外界產生台灣拒收人犯的錯誤聯想。

港女命案發生至今，士檢透過陸委會向港府提交2次司法互助請求與一次移交人犯請求，均遭已讀不回，連陳同佳要來台灣投案的消息，港府都僅把信函寄交刑事局，而非以正式官方管道告知，居心叵測，我方呼籲香港以殺人罪續押，卻遭外界質疑拒收人犯。

據悉，為了避免外界誤解，我方已定調，若陳同佳真的搭「外國籍」航空來台，只要一下機，就會被航警或移民署等警政機關逮捕，解送士檢歸案，惟是否會動用檢警前往「接機」，也就是技術性站在機艙口等候，無縫接軌，目前仍在評估。

兼衡司法主權，我方也在移民署的入出境系統中，把陳同佳和陪同投案的北京政協、同時也是牧師的管浩鳴列為「不核發登機證」，屆時如華航、長榮等本國籍航空，均無法搭載陳、管二人來台。

如果管浩鳴搭乘外國籍航空來台，因為他具有中國政協的身分，目前未獲得國安局、移民署等跨部會的來台核可，就算陪陳同佳下飛機也無法入境，有可能隻身一人被原機遣送回港。

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