馬英九為陳同佳案哽咽 卓榮泰：眼淚流得不是時候

2019-10-22 16:32

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕總統馬英九今天針對「陳同佳案」哽咽表示，對蔡政府的發言感到非常難過，他再度批評蔡政府高喊主權，卻放棄司法管轄權；民進黨主席卓榮泰回應，馬前總統的眼淚流得不是時候，政府不會因為馬前總統的幾滴眼淚，喪失自己堅持的立場。

香港人陳同佳疑在台犯下殺人案，想到台灣投案，為避免主權遭矮化，我方多次強調全案應在司法互助機制下處理，並要求港府優先審理此案；但國民黨方面則認為我方應行使司法管轄權，同意陳同佳來台投案。

前總統馬英九今天對「陳同佳案」再度發表聲明，哽咽指稱蔡政府對「陳同佳案」的發言讓他感到非常難過，他並批評蔡政府高喊主權，卻放棄司法管轄權，重視選舉算計，更勝於人權保障與正義伸張，呼籲讓殺人犯來台投案，還死者和家屬一個公道。

「馬英九的眼淚流得不是時候！」卓榮泰說，又看到馬前總統的眼淚，但馬的眼淚會讓民眾想起，2009年8月莫拉克颱風的時候，很多災民圍著馬英九，請求救助時，馬只冷冷地說，「我不是來了嗎？你們不是看到我了嗎？等我講完再來救你們」，那時的馬前總統在人民心中的印象已經定位了，而不是現在用幾滴眼淚就可以改變人民對馬前總統的想法。

卓榮泰說，政府也不會因為馬的幾滴眼淚，因此對國家的主權與司法獨立，喪失堅持的立場，基於人道的主義，該給的人道協助，政府都會給予，但不該用單邊主義的選擇性辦案，來侵犯我國的司法管轄權。

卓榮泰解釋，陳同佳的案子，行政院、法務部與陸委會都會以堅持我國主權尊嚴與司法獨立、兼顧香港政府對此案是不是能夠行使司法管轄權，及台灣願意來協助查明事實等幾個原則。

他強調，在主權國家所謂的司法管轄權的涉外關係，很清楚是雙邊基於司法互助的協議行為，而不是任何一方單邊主義的選擇性辦案。

卓榮泰說，否則現在還有很多滯留在其他地區與國家，對我國經濟傷害很大，或重大的刑事案件，都不能夠引用雙方的司法互助協議，來使犯人回來投案，卻只有陳同佳案，單獨能夠回來投案，顯然是單邊國家單邊主義的選擇性辦案，背後一定有中國的策略與目的，國家應該要在國家主權與司法尊嚴上，慎防這件事。

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