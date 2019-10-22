學生赴中交流卻被統戰？ 光暑假就有36團、逾300名額

2019-10-22 16:46

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委蘇巧慧今天下午於立法院質詢時，提及中國對台灣各大學、高中以落地優惠方式辦理交流團，光暑假就有36團，人數超過300人，但事後卻有舉五星旗慶祝華誕70年等統戰情事，要求教育部建立資訊揭露平台，揭露背後主辦單位及事後實際的活動內容，行政院長蘇貞昌已責成教育部長潘文忠執行。

蘇巧慧質詢時提及，中國對台灣各大學、高中舉辦的交流團非常多，例如青少年高校科學營，已經辦了7年，7天6夜只要2000元，上週苗栗100多名國中生以體育交流名義，5天4夜1000元，很多小學生參與海峽兩岸和平小天使，主辦單位是中國，類似交流團光暑假就有36團，300多個名額以上。

蘇巧慧說，此事令人毛骨悚然，遴選標準註明要成績優良，曾擔任班級幹部或獲相關獎項優先錄取，最好未曾去過中國，以新辦台胞證為準，平常去北京7天6夜，算一算3、4萬跑不掉，去日本關西大學也要7萬多元，但中國收台學生只要1萬多元，新加坡國立大學去中國也要7萬元，詢問中國心態為何？

潘文忠表示，教育部將持續與陸委會進行跨部會協處，對於中國近期採取別有企圖，想要對年輕同學做思想上的作為，做更多釐清，之前台大、政大有公告相關資訊，經查證，已要求兩校針對抵觸「兩岸人民關係條例」的部分，撤銷公告；他強調，促進經驗交換可以，但絕不能被統戰。

潘文忠說，我們不接受別有企圖的做法，各級學校轉知公告需負釐清責任，若用學校名義出團，我們會建立登錄制度，除了提醒，也避免因貪便宜落入圈套。

蘇巧慧指出，以高中科學營為例，主辦方是中國教育部，資訊轉知台灣的40所高中，包括北一女、建中，列了品行兼優、名列前茅的學生之後，到中國北京大學的活動卻是，全場師生共同揮舞五星旗，慶祝70年華誕，相關資訊卻是在新華網等找到，台灣的新聞都沒有出現。

蘇巧慧建議，赴中交流團的各級學校應主動揭露，包括主辦單位、事後活動紀錄等資訊。對此，潘文忠承諾做到。

蘇貞昌則說，在江湖走，都一定要還，這是顯不相當的代價，去中國接受祖國或統一的教育，與我們的教育背道而馳，教育部應要了解、檢討，未來不應允許這樣的事情，我們鼓勵正常交流，不正當的交流則應有所作為。

蘇巧慧強調，雖然無法事前審查，但應責成教育部、陸委會進行新的機制，針對類此柔性的統戰方式，事後追查主動揭露，以補足漏洞。蘇貞昌已責成潘文忠執行。

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