陳超明石虎論惹爭議 苗栗在野議員群起砲轟

2019-10-22 16:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨立委陳超明今早於國會質詢時，提到每逢苗栗開路就有石虎路殺，質疑是保育團體炒作，且認為過度保育使苗栗各開發都被迫延宕，此番言論一出，也引發苗栗在地議員不分黨籍同聲譴責，痛批陳超明發言太沒常識、對苗栗生態也不了解，應多做功課，讓開發與石虎保育得以並存。

苗栗縣內今年已發生19起石虎路殺、20隻石虎喪命的憾事，包括苗栗縣政府、交通部公路總局、農委會及民間保育團體都正積極努力改善減少路殺發生，但今年6月，苗栗縣議會仍在多數國民黨議員反對下退回石虎保育自治條例，而今陳超明又抨擊石虎保育，再惹爭議。

民進黨苗栗縣議員羅貴星說，目前縣內許多道路開發、拓寬皆在規劃，僅評估增設生態廊道等友善保護，不影響工程進行，各地的開發案也是以獎勵機制鼓勵業保育生態，甚至近期苗栗縣議會國民黨團也要提出相關石虎保育自治條例，顯見地方對此議題都十分重視，呼籲陳超明應先多做功課。

時代力量議員曾玟學則痛批，陳超明陰謀論抹黑石虎保育團體，十分可恥，且其以開發至上的思維更應為台灣民眾唾棄；他強調，石虎保育與開發建設並無衝突，僅多一道生態調查、徵詢專家意見，就可以保護許多珍貴淺山動物，但陳超明不僅未協助制訂相關法案，反而怪罪石虎擋開發，要求他說明那些開發案因石虎受挫？是否在護航哪些財團？

無黨籍議員陳品安聽到此番言論，不斷直呼實在太誇張，痛批陳超明的發言既無常識又無知識，強調此事無關政治選戰，但當各界都不斷為石虎保育努力時，陳超明的發言更凸顯他對地方發展與生態環境保護思維的狹隘又無知。

台灣民眾黨苗栗立委參選人朱哲成也藉陳超明失言，稱苗栗屢傳石虎遭路殺，相關保育更是首當其衝、刻不容緩，呼籲陳超明熟讀資料再來發言比較適當。

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